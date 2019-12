Navidad en Cádiz 2019 Argentina cantará a la Navidad en la Catedral de Cádiz La artista onubense ofrecerá una actuación con villancicos clásicos y nuevas versiones

La cantante onubense Argentina será la protagonista del concierto que se celebrará el próximo 20 de diciembre a partir de las 20.30 horas en la Catedral de Cádiz. La cita forma parte de la programación 'Los Gozos de Diciembre' que ha organizado la Fundación Cajasol y en la que se incluyen distintos planes para toda la familia en esta época navideña.

La delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, María del Mar Díez y la artista Argentina han presentado este concierto para el que se espera un nuevo lleno en la Seo gaditana. La cantante presentará nuevo trabajo dedicado a su hijo Miguel en ‘Su primera Navidad’, un volumen enmarcado en el XXXVI disco 'Así canta nuestra tierra en Navidad' que la Fundación Cajasol edita desde el año 1982. Pero además esta cita tiene un importante objetivo ya que se organiza a beneficio de la asociación Tierra de Todos.

Desde la cubierta de la Catedral de Cádiz la artista Argentina se ha mostrado ilusionada y ha destacado algunos detalles de la cita. «Es un placer estar en esta preciosa tierra. Estoy encantadísima de volver a Cádiz y presentando mi primer disco de Navidad dedicado a mi hijo Miguel». La onubense ha reconocido que «esta va a ser una Navidad especial porque este hijo está en la calle y porque mi hijo está en el mundo y quiero agradecer a la Fundación Cajasol el haber hecho posible este disco y formar parte de esta colección magnífica donde han estado artistas muy grandes como Rocío Jurado, Raphael o la Paquera de Jerez, artistas grandísimos del mundo del flamenco que es al que pertenezco».

La artista no ha ocultado la ilusión que tiene por este día y se ha mostrado impresionada por el primer templo gaditano que nunca antes había visitado. «Estoy deseando que llegue este día 20 en esta Catedral que es preciosa, es una Catedral de la que os tenéis que sentir orgullosos porque es de las más bonitas que he visto en mi vida. Me parece preciosa y va a ser una tarde maravillosa». La cantante contará con el acompañamiento de guitarra y percusionistas para esta actuación en la que también estará su pequeño hijo Miguel. «Aunque nació en septiembre y no se entera de nada todavía pero quiero que esté conmigo en todos los conciertos y por supuesto estará aquí en Cádiz».

En el concierto Argentina interpretará el disco que cuenta con villancicos flamencos clásicos y también nuevas versiones con una bulería compuesta por el artista chiclanero Juan José Alba.

La entradas se pueden adquirir a través de la página web de Cajasol y también en la sede de Tierra de Todos frente a la iglesia de Santa Cruz. El precio es de 15 euros «Os animo a todos a venir. Queremos agotar entradas como todos los años».

Un fin solidario

El concierto de Argentina en la Catedral de Cádiz se realiza a beneficio de la fundación Tierra de Todos. Gabriel Delgado, director del secretariado de migraciones de la diócesis de Cádiz explica la importancia de este apoyo de Cajasol. «Es de agradecer que Cajasol esté colaborando siempre con gran generosidad con esta fundación y por lo tanto es una ayuda siempre importante. Todas lo son, desde las más pequeñas».