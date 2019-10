El Puerto de Santa María «Nos hemos encontrado con un Ayuntamiento que es un queso Gruyer, lleno de boquetes por todos lados» Germán Beardo, alcalde de la localidad portuense, asegura que «con dos mandatos se puede plasmar tu proyecto de ciudad»

Elena Carmona El Puerto Actualizado: 21/10/2019 08:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Germán Beardo. A pesar de su apariencia juvenil, nacido en el 85, este portuense tiene muy clara la radiografía de El Puerto de Santa María. Dice que como mínimo hay que ir al sitio a ver qué es lo que pasa y escuchar al que cuenta el problema. Con ese cometido se enfrenta a cuatro años de gobierno que han empezado con el motor al cien por cien. No hay nada más que ver cómo al final de la jornada se reúnen en el despacho de Alcaldía muchos de sus concejales para departir con el alcalde cómo ha ido la jornada. Afirma haber cumplido con su grado de satisfacción personal en política: ser alcalde de su ciudad.

¿Cómo fue que se presentó como candidato del PP en El Puerto?

Para empezar me gusta la política y además la ciudad estaba en una situación crítica, o volvía a los primeros puestos del ranking o se quedaba para siempre ya en la cola de lo que debe ser la provincia de Cádiz y la Bahía. Cuando se producen ese tipo de cambios se necesita el impulso de gente joven, que no haya estado, incluso que quiera venir de la sociedad civil y dar un paso por su ciudad. Y por muchos motivos, entre ellos, por conocerme el Ayuntamiento, por tener un programa de gobierno y un equipo, tenía que presentarme. Quiero que se me recuerde como un buen alcalde después de dos mandatos municipales, porque entiendo que así se es capaz de plasmar en la ciudad tu modelo político para El Puerto. Has sentado las bases del crecimiento, has hecho los cambios suficientes como para que la ciudad se desarrolle. Después de eso, puede venir gente con nuevas ideas, nuevos proyectos, que no estén viciados con el día a día de la administración, que absorbe. Lo que todos queremos es que crezca la ciudad

Y en los cien días de Gobierno, ¿cómo se ha visto?

Han sido cien días apasionantes e ilusionantes porque llegamos a la Alcaldía y al gobierno en una situación de necesidad de cambio en El Puerto y convencidos de que con nuestro equipo lo vamos a conseguir. E ilusionantes porque la gente nos acompaña. La gente estaba hastiada y en una espiral de negatividad en la ciudad que dificultaba mucho que los proyectos salieran adelante. Yo creo que en los primeros días ha cambiado la dinámica social de El Puerto. Ahora se acercan empresarios con ganas de invertir, de plantear proyectos, los barrios tienen expectativas de inversión en servicios públicos y mantenimiento…

Hay zonas de El Puerto, como es Barrio Alto, José Antonio y Los Milagros, que siempre son objeto de noticias negativas y de malos titulares, ¿qué tiene planteado el PP y Germán Beardo para cambiar esa etiqueta?

Tenemos planteado tres cosas. En primer lugar, apostar por la inversión social. Hace falta que se desarrollen los planes previstos para la integración social en la ciudad, que hará un seguimiento de la asistencia escolar de los menores, que los jóvenes tengan formación para poder acceder a un puesto de trabajo, que los mayores estén integrados en los talleres de Palacio de Purullena, que haya cohesión social. En segundo lugar, tenemos previsto un plan de mejoras de los equipamientos tanto municipales como de los edificios con comunidades de propietarios. Por eso nos hemos volcado por sacar adelante el proyecto ITI de Los Milagros, con una inversión de 3,6 millones de euros. La mejora del entorno hace que los barrios se cuiden más. Y, en tercer lugar, hay un plan de seguridad, a la delincuencia hay que perseguirla para que la gente humilde pero buena gente que vive en esa zona se sientan protegidos por su Ayuntamiento y por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En estos cien días, ¿cómo ha visto la relación con el Gobierno central?

Se nota mucho la falta de Gobierno, que hay un Gobierno en funciones, eso provoca que cuestiones que tenemos forzosamente que llegar a acuerdos, como es la nueva Comisaría de la Policía Nacional, para lo que enviamos una carta recientemente a la Dirección General de Patrimonio de la Policía para preguntarles por la cesión de los terrenos y sus plazos. Hay una modificación legislativa, que viene muy al pelo con lo ocurrido estos días, que es la que dejó planteaba Rajoy para parcelar las decisiones judiciales sobre los Planes generales, en este caso sobre el PGOU, que la repercusión de la sentencia del TSJA podía haber sido limitada a los efectos de la finca demandante afectada y no a la totalidad del plan, e incluso pudiendo ejercer el acto de subsanación y no la construcción de un nuevo plan. Vivimos con la inseguridad de que no hay un Gobierno central que pilote la política general que tanto nos afecta como es la financiación.

También tenemos que hablar de la rehabilitación del Monasterio de la Victoria.

Y con la Junta de Andalucía, ¿se ha notado el cambio?

Sí. Cuando vino Juanma Moreno en campaña le dije que la Junta de Andalucía en los últimos 40 años había cogido la A-4 y cogía de Jerez a Cádiz sin pasar por El Puerto. Y él dijo una cosa que tenía toda la razón: era la hora de El Puerto. Y eso lo hemos venido notando desde el minuto uno. Y no porque yo sea alcalde y Juanma presida la Junta y seamos del mismo partido, sino porque El Puerto tiene una trayectoria y una potencialidad que no ha sido bien entendida por la Administración autonómica nunca, ni siquiera cuando han confluido el PSOE en Junta y en el Gobierno local. Ahora, El Puerto está por encima de las siglas. Y creo que el Gobierno andaluz tiene muy claro que El Puerto es una ciudad única. Con ejemplos como la ITI de Los Milagros, el protocolo para la estación de autobuses, sacar adelante los terrenos de La Florida. Cada vez que necesito algo de la Junta, sólo tengo que levantar un teléfono y vienen a resolver problemas de los ciudadanos, que al fin y al cabo, es lo que quiere la gente.

Afirma que con la nueva Junta, El Puerto está por encima de las siglas - Francis Jiménez

En estas últimas semanas, El Puerto ha recibido un mazazo con una sentencia del TSJA que declaraba nulo el Plan General de Ordenación Urbana, ¿tiene solución?

Nosotros valoramos todas las opciones. Lo que he transmitido a vecinos e inversores, por un lado, es tranquilidad. Hay un equipo al frente de la nave. La sentencia no es firme y se puede recurrir en casación. Hemos conseguido lograr un consenso con todas las fuerzas políticas en un pacto de ciudad para sacar el Urbanismo y el PGOU de la confrontación política, para dar seguridad política, tanto a vecinos como a inversores. Nuestros servicios jurídicos están valorando, de la mano de la Junta de Andalucía (puesto que la nulidad se centraba en cuatro órdenes de la Junta), el recurso de casación y en cualquier caso no nos coge de sorpresa. Desde el minuto uno que llegamos al Ayuntamiento y sabiendo que el PGOU estaba recurrido y que uno de los recursos pedía la nulidad completa, empezamos a trabajar en previsión de que pudiera ser tumbado. Y si la sentencia era firme o se recurriese, en un plazo de seis meses se pudiera presentar un avance de revisión del PGOU. Incluso si prosperase la admisión a trámite del recurso, planeamiento ha venido trabajando en ese avance de revisión.

Quiero que quede claro que el PGOU sigue vigente, puesto que la sentencia no es firme. Y dos, ni afecta a Pepriche ni al desarrollo portuario. Y tres, no vamos a dejar a nadie detrás, a aquellos que tuvieran expectativas de inversión, refiriéndome a las ARG.

¿Tiene El Puerto suficiente potencial para convertirse en eje dinamizador y empresarial de la Bahía?

Creo que El Puerto, aparte de ser el corazón de la Bahía, es la ciudad con mayor potencial de desarrollo de la provincia. Y me explico. Está situado en el centro neurálgico del Cádiz Norte (Jerez-Cádiz) con capacidad de confluencia de las mejores infraestructuras a diez minutos: aeropuerto, Jerez-Los Barrios, la autopista. Además, tenemos dos polígonos. Uno de carácter más logístico, como es Las Salinas, y otro más industrial, que en este caso aeronáutico es líder en España: Airbus, Carbures, Alestis… Los líderes del sector aeronáutico. Y además está conectado fácilmente con Algeciras. Y por qué tiene la mayor capacidad de desarrollo como ciudad, pues porque confluye lo industrial con los turístico y lo comercial. El Puerto gracias a su configuración natural como la que se ha ido creando no depende de un solo sector. Tenemos ahora posibilidades como Ángel León, Estrella Michelín, o como el parque de Los Toruños, o la Sierra de San Cristóbal con la bodega antigua más completa de occidente, Hemos sufrido una transformación económica entre los 70 y 2000 y pasó de ser bodeguera y pesquera a convertirse en una ciudad aeronáutica, gastronómica, turística y logística, que no depende de un solo sector. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento? Pues facilitar las cosas. En el momento en que el Ayuntamiento sea capaz de agilizar, de potenciar mediante la facilitación y no ser un obstáculo, que es a quien genera la riqueza, esto no lo para nadie.

En este proyecto de ciudad es fundamental el desarrollo de los terrenos portuarios…

Hemos aprobado el convenio de La Puntilla, que lleva a su vez una modificación puntual del PGOU para asegurar al inversor que esos terrenos son hoteleros y que pueden desarrollarse a pie de playa; hemos llegado a un acuerdo donde Autoridad Portuaria hace un aparcamiento subterráneo que permite al Ayuntamiento meter 3,5 millones de euros de la Edusi para la urbanización del paseo fluvial y en tercer lugar, una vez que eso confluya se empezará a valorar tanto la ordenación de la margen izquierda, como la conexión de Valdelagrana con el centro.

Para poder acometer todos estos proyectos que se plantean, las arcas deben estar saneadas, ¿cómo se encuentra el Ayuntamiento portuense?

El Ayuntamiento de El Puerto no es diferente a otras administraciones. Con la crisis, los ingresos cayeron y el modelo de gestión de elevación del gasto público que tenían las administraciones entre 1995 y 2008 se acabó para siempre. Nosotros nos introdujimos en un plan de ajuste sometido con tres planes de pago a proveedores, que tenían como fin liquidar gran parte de la deuda con proveedores que había, pero tenía una contrapartida, la intervención municipal previó que para rebajar el gasto prácticamente sometía a amortización completa o indefinida cada puesto de trabajo que había en el Ayuntamiento. Nos hemos encontrado un Ayuntamiento que es como un queso Gruyer, donde hay boquetes por todas partes. Hay un informe de Tesorería que lo deja bien claro. Si nosotros tuviéramos capacidad de personal suficiente para gestionar los procedimientos del área económica, la liquidez que tiene este Ayuntamiento permitiría tener el periodo de pago en aproximadamente 35-40 días, que es lo que dice la ley. El problema que nosotros tenemos no es de liquidez ni de falta de recursos económicos, es de capacidad de gestión. Nos falta gente en puestos clave como Contratación, Urbanismo… Estamos al límite de sacar cosas adelante porque los procedimientos administrativos son decimonónicos y no tenemos recursos humanos suficientes. Si tuviéramos personal suficiente no tendríamos problemas de capacidad económica de pago.

Y ¿qué solución se pone ante eso?

Apostamos desde el minuto uno porque la alta dirección del Ayuntamiento –secretario, interventor y tesorero- por trasladarle mi esquema de trabajo, precisamente en el área económica vamos a implantar además de la administración electrónica el sistema de fiscalización prelimitada, de manera que los jefes de servicio van a poder ser mayores de edad, van a poder gestionar sus propias autorizaciones de gasto y la intervención municipal, a posteriori, fiscalice que el gasto se ha hecho dentro de la ley. Otro de los grandes retos es la reorganización de la casa, siendo pactista y consensuado, pero no haciendo análisis por el análisis. Los recursos humanos debe resolver las competencias propias de las Corporaciones locales, pero lo que no se puede es tener vacante, por ejemplo el jefe de Servicios Sociales.

Hablando de Urbanismo, ¿qué planes tiene el alcalde de El Puerto para dinamizar el Casco Histórico de la ciudad y para su rehabilitación?

Con respecto al centro histórico, es un proyecto de ciudad, la recuperación como espacio donde viva gente, que sea una ciudad amable donde se pueda pasear y la gente pueda venir a divertirse, a tener ocio, es el principal reto que tiene esta ciudad. ¿Qué hacemos? En primer lugar, poner el Urbanismo al servicio del ciudadano, con una nueva ordenanza de licencias que de verdad introduce las declaraciones responsables, es decir, que sean efectivas. Entregas el papel para una obra menor hoy y puedes empezar mañana. Esa es la clave, dejar la responsabilidad sobre el interesado y no sobre la administración. Vamos a sacar el Pepriche adelante, se han resuelto las alegaciones hace unos días y queremos llevar cuanto antes a pleno su aprobación definitiva. En tercer lugar, en Urbanismo vamos a poder tener un Plan Municipal de Vivienda durante este mandato que nos permita acceder a los planes de rehabilitación de la Junta de Andalucía. Además, vamos a introducir el registro de solares, para presionar de verdad, y no desde el salón, a los bancos para que rehabiliten sus propiedades. Y , por último, que la inversión de las administraciones se cumpla: queremos que se culmine cuanto antes Pozos Dulces; reformar parque Calderón y proyectar el Paseo Fluvial con el aparcamiento subterráneo de la mano de la Autoridad Portuaria. Vamos a volcar todos los esfuerzos municipales en el Casco Histórico porque es el espacio de convivencia de la ciudad donde viene el turista y va el residente a gestionar su ocio. Ahora como oportunidades de inversión tenemos los Fondos de las Ciudades Amables de la Junta de Andalucía, que vamos a aprovechar para delimitar canales de paseo sostenible con una ciudad que también debe tener su tránsito de vehículos y por último, al final del mandato, cuando ambas márgenes del Guadalete estén arregladas, iremos a por el puente que una por fin las dos orillas.