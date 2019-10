FÚTBOL BASE El alcalde de El Puerto apoya al joven árbitro agredido Germán Beardo recibe en el Ayuntamiento portuense a Abel Gabriel Bayard Ullén

Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, ha recibido este lunes a Abel Gabriel Bayard Ullén, joven árbitro portuense agredido el pasado fin de semana por el padre de un niño de categoría alevín.

Los desagradables hechos tuvieron lugar durante un encuentro de la tercera jornada del Grupo 3 de Cádiz de la 4ª Andaluza Alevín. En ese momento medían sus fuerzas el CD El Juncal Atlético y el CD Colegio Guadalete (4-7). Los mismos fueron puestos en conocimiento por el árbitro a través de las redes sociales.

Debido a este percance, el alcalde de El Puerto de Santa María no ha dudado en mostrar su apoyo al colegiado e incluso ha señalado en su perfil en las redes sociales: "He recibido en Alcaldía a Abel, árbitro joven, de 21 años al que ayer el padre de un jugador de un equipo alevín agredió al finalizar el partido. En el deporte no caben ni los insultos ni las agresiones. El deporte es respeto, educación, esfuerzo y competición. Pido a los clubs unión para que entre todos erradiquemos estas actitudes. Mucha fuerza Abel, el próximo partido que pites, iré a verte.