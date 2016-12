La economía gallega deja atrás un año 2016 lleno de luces y sombras

La Comunidad gallega terminará este 2016 como lo inició, con superávit —del 0,3 por ciento del PIB— y entre las autonomías más cumplidoras. Un buen arranque de año que constataba el cambio de tendencia que ya se dejaba ver con los últimos coletazos del 2015. El fuerte empuje del sector industrial, el mejor comportamiento de la demanda interna y las exportaciones y la buena evolución del turismo colocaban a la región entre las más dinámicas el pasado ejercicio, cerrando con un crecimiento del PIB del 3,2 por ciento, su mayor alza desde 2008. Tras años de disciplina presupuestaria, la Xunta presentaba en 2016 sus primeras cuentas expansivas desde el estallido de la crisis. El objetivo marcado; elevar las inversiones productivas y trasladar la recuperación económica a todos los hogares a través de nuevas medidas sociales y bajadas de impuestos.

La buenas expectativas han acabado por confirmase y tras 15 trimestres de subidas encadenadas del PIB, Galicia ya crece a un mayor ritmo que España. Atendiendo a los datos del tercer trimestre el incremento fue del 3,3 por ciento frente al 3,2 español. Y pese a que los analistas otorgan avances más modestos a la Comunidad, la Xunta revisaba a mitad de año tres décimas al alza su previsión, que se sitúa en el 2,8. En cuanto al paro la estimación marca un 17%. El pasado mes de noviembre —último dato conocido— el total de parados alcanzaba la cifra 203.554; 19.146 menos que al cierre de 2015. Aunque con un tímido aumento, en el tercer trimestre se rompía la tendencia negativa de disminución de la población activa, dejándose notar especialmente entre los parados de larga duración.

Nuevo récord exportador

Tampoco le ha ido mal a la Comunidad en el mercado exterior, tras cerrar el pasado año unas cifras de récord. La ventas se dispararon hasta septiembre un 4,7%, con una facturación de 14.716 millones. La balanza comercial arroja así, cuando aún quedan dos meses para incluir en la contabilidad, un superávit de más de 3.000 millones. Las importaciones en los nueve primeros meses del año fueron de 11.613 millones. Por su parte, la producción industrial se disparó un 4,5%, la segunda mejor marca del Estado en el acumulado hasta octubre. Esto en cuanto a las cifras macroeconómicas, pero 2016, año en el que se afianzó la recuperación económica, cierra un ciclo entre luces y sombras. El anuario deja noticias, entre las más recientes, como la del contrato firmado entre Navantia e Iberdrola el pasado mes de septiembre por 120 millones de euros. En total, el acuerdo comprende para los astilleros ferrolanos, en alianza con la asturiana Windar, la construcción de 34 estructuras para aerogeneradores del parque East Anglia One en Escocia. Pero no todo ha sido positivo para el naval. Los problemas en el sector de los hidrocarburos, provocaron que Pemex diera un paso atrás en varios de los proyectos que mantenía pendientes en Galicia. José Antonio González Anaya comunicaba el pasado me de octubre la anulación del segundo flotel para Barreras y su proyecto de construir una terminal de graneles líquidos en La Coruña. Si se mantendrá como accionista mayoritario del astillero vigués.

En mayo, el presidente ejecutivo del Grupo PSA, Carlos Tavares, anunciaba la adjudicación al centro de Vigo de un nuevo modelo de proyección mundial blindando así para la fábrica, junto a la nueva generación de furgonetas (K9), una década a pleno rendimiento. La inversión aparejada se cifró en 640 millones.

En el mismo año en el que Dieter Moure ganó las elecciones a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia y presentó su dimisión, se conocía en el mes de febrero que Inaer e Indra se imponían a Airbus y Boeing para desarrollar el proyecto de drones en el Centro de Investigación Aeroportada (CIAR) de Rozas (Lugo), donde invertirán 75 millones y crearán 600 empleos. Un ejercicio en el que Galicia ha tenido que digerir la petición de liquidación de una de sus firmas textiles de referencia, Caramelo, y el concurso de la también textil Viriato y Bricoking.