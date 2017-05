Juan José: “Si el Cádiz CF juega el ‘play off’ asciende seguro”

El mítico lateral diestro del Cádiz CF, Juan José, ha estado hoy en las tertulias que Cope Cádiz celebra en el hotel Las Cortes y se muestra muy optimista de cara a la fase de ascenso, pero ojo, siempre y cuando se juegue. Así lo ve él y así lo ha dejado dicho en los micrófonos de Deportes Cope. “Si el Cádiz CF juega el ‘play off’, asciende seguro porque el ‘play off’ de subir a Primera es muy parecido al de ascender a Segunda y este Cádiz CF es muy sólido. Además, también es un equipo que hace muchos goles y de los que menos recibe. Lo veo muy sólido en un ‘play off'”, repite convencido.

El que fuera el ‘2’ amarillo de la época del Cádiz CF de Primera con Irigoyen habla muy bien de sus ‘herederos’ en la banda Carpio y Malón. “Son dos buenos laterales. Me gusta mucho Carpio porque me recuerda a lo que me decían a mí de tener que subir la banda, aunque entiendo que las cosas ahora han cambiado y se defiende más que se ataca, o por lo menos en este Cádiz CF, donde es muy importante la solidez defensiva, es así”.

Coincidió con Cervera en los terrenos de juego y también ha coincidido en Cádiz con el actual entrenador del conjunto amarillo. “Cervera tiene las ideas muy claras. Es un entrenador que si tiene que pedir perdón, lo pide. Me enfrenté a él cuando jugaba en el Mallorca. Me lo he encontrado varias veces y ya hemos recordado batallitas. La verdad que yo a él le he repartido mucha estopa en su día”, bromeó.

Consejos para Zaragoza de un experto

Este viernes el Cádiz CF tiene un duelo importante en La Romareda, donde ‘Sandokán’ ha jugado “muchísimo, tanto con el Cádiz CF como con el Real Madrid”. Recuerda que “una vez con el Cádiz CF fuimos en descenso y ganamos. Es un campo en el que si el Cádiz CF aguanta los primeros quince minutos haciendo las cosas bien, se pone la gente en contra de su equipo porque allí la exigencia es muchísima. Es un campo muy caliente y exigente”.

A cuentas del penalti errado por Ortuño el pasado domingo, Juan José lo tiene bastante claro. “Me parece absurdo que la gente critique a Ortuño con la de goles que ha dado al equipo. Si él tenía confianza para tirar el penalti, no hay discusión”.

Por último, se le preguntó por si tuviese que elegir entre Cádiz CF y Real Madrid, sus dos grandes equipos. Juan José, genio y figura, lo dejó en el aire no sin una metáfora de lo más real. “Se pueden querer a dos mujeres, pero hay que tener valor porque no veas la que se tiene que liar para poder quererlas”.