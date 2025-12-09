A la busca de un 'Kovacevic'

El mercado de invierno ya otea en el horizonte y desde los despachos del club gaditano ya se ha comenzado a trabajar yal y como acredita la firma del argentino Dómino, el ariete sudamericano, internacional Sub 21 con Argentina, que ha terminado su contrato con Club Atlético Unión de Santa Fe para aprovechar y enrolarse en su primera aventura al otro lado del charco.

Las urgencias, además, se han intensificado desde hace más de una semana que uno de los filones de la zaga cayese en combate en el derbi regional ante el Córdoba. Sin Kovacevic, al que se está a la espera de saber su diagnóstico una vez que el líquido acumulado en so rodilla desaparezca para concretar el alcance de su lesión, Juan Cala está obligado ya a traer un refuerzo que venga a competir con Pelayo, Jorge Moreno e Iker Recio. El caso de Fali -operado en su rodilla el pasado mes de septiembre- va tomando el mismo cariz que ya tomó en su día la carrera de sus compañeros Luis Hernández y el propio Juan Cala, el retiro.

Con todo ello, las miradas del coordinador deportivo del Cádiz CF se han detenido en un defensa que defendiera hace no mucho la misma camiseta que él defendió con muchísimo éxito, la del Getafe, equipo en el que ha jugado Nabil Aberdin.

¿Quién es Nabil Aberdin? Pues se trata de un central nacido en París hace 23 años aunque con ascendencia marroquí. Con 1,92 de altura, hoy compite en el Sochi ruso aunque sus inicios los tiene en el fútbol español dado que se formó el Aravaca madrileño, en el equipo juvenil; después pasó por Paracuellos, Rayo Majadahonda (Primera Federación), Unionistas de Salamanca (Primera Federación) y filial del Getafe en la Segunda Federación. Con el cuadro azulón participó en nueve partidos en la máxima categoría y dos de la Copa del Rey.

Ya en febrero de este año que se va, el conjunto madrileño lo vendió al Sochi del exseleccionador español Robert Moreno por 300.000 euros. Según medios de Marruecos, el central podría venir cedido al Cádiz CF en esta ventana de fichajes aunque con opción de compra, que según web del mercado se situaría cerca del millón de euros. Aberdin lleva jugados 26 encuentros en su actual equipo y de nuevas no le cogería el fútbol español.