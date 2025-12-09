Un 'tiktoker' uruguayo se rinde ante su compatriota en el Cádiz CF

El mundo de los 'tiktokers' está lleno de fenómenos que se ganan la vida disfrutando, o no, con su labor en las redes. Uno de ellos ha estado recientemente en Cádiz para seguir la evolución de Brian Ocampo, uno de los muchos uruguayos que juegan en España y a los que sigue pateándose la piel de toro gracias a un patrocinador.

Pues bien, este domingo le tocó acudir a Carranza para seguir a Ocampo, que lo intentó ante el Racing aunque, como el resto de su equipo, no tuvo su día. Antes del duelo del conjunto andaluz ante el cántabro, este 'tiktoker' se movió por los aledaños del estadio gaditano preguntando a los cadistas qué le estaba pareciendo la temporada de su paisano.

En esta encuesta, la verdad es que salió muy beneficiado un jugador que, a decir verdad, está pasando su mejor momento en Liga después de un inicio en el que comenzó decepcionando tanto por su aptitud como por su actitud.

