Camara no olvida su error a puerta vacía

Está siendo una de las mejores noticias del Cádiz CF en las últimas semanas. Dawda Camara ha renacido gracias, entre otras cosas, a la Copa del Rey y a la sequía goleadora que atraviesa Álvaro García Pascual, que no marca desde que lo hizo en la primera jornada de Liga ante el Mirandés en el estadio Carranza. Por eso, el delantero cedido por el Girona al conjunto gaditano ha vuelto a ser noticia y más últimamente tras abrir el marcador el pasado domingo ante el Racing de Santander, pero también después de no poder cerrarlo con un hipotético 3-1 que hubiera encarrilado la victoriia amarilla ante un conjunto cántabro mejor.

Precisamente, el delantero africano recordó tamaño error al final del encuentro en su comparecencia ante la prensa una vez acabado el partido. «Sí, la verdad que podía haber metido otro más, me voy jodido a casa porque al final no meterla cambia mucho el partido, pero bueno, seguiré mejorando, a seguir creciendo y a por el siguiente partido», afirmó.

Dawda Cámara reconoció la calidad del rival, pero insistió en que el equipo generó más ocasiones durante el encuentro: «Sabíamos de lo que era capaz el Racing, de los jugadores que tenían arriba, que son muy diferenciales. Pero al final los partidos se tratan de meterlas; nosotros hemos tenido más ocasiones, menos efectividad, ellos han tenido memos y las han aprovechado».

El joven jugador del ataque del Cádiz CF subraya así la necesidad de mejorar la eficacia del equipo para transformar el dominio en resultados positivos, manteniendo la confianza de cara a los próximos compromisos.