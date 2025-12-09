Quince años después regresa La Tira Amarilla

Tras quince años de ausencia, La Tira Amarilla vuelve a escena con contenidos actualizados y el mismo espíritu humorístico que la convirtió en un fenómeno entre los aficionados cadistas. La mítica serie animada, creada en 2008 por Eladio Núñez, retoma su actividad con nuevos capítulos que buscan reconectar con el público que siguió sus 42 entregas repartidas en dos temporadas.

Durante sus años de emisión, La Tira Amarilla ofreció una visión cómica y cercana de las aventuras de un abuelo y su nieto, inseparables seguidores del Cádiz CF. Sus episodios semanales repasaban cada jornada con humor costumbrista y un estilo muy ligado a la afición amarilla. El proyecto alcanzó una media de 2.892.598 visualizaciones antes de ser cancelado a finales de 2010, coincidiendo con el descenso del equipo a Segunda B y la falta de patrocinadores.

El regreso de la serie es posible gracias a la productora tunAtun animatoons y a la iniciativa de sus impulsores originales, Eladio Núñez y Jesús Murciano, quienes han llevado a cabo un sutil lavado de cara para mantener la frescura de siempre. El relanzamiento se produjo el pasado viernes 21 de noviembre en YouTube y, desde entonces, cada viernes se publica un nuevo capítulo. El tercero llegó el 5 de diciembre, con la expectativa de seguir sumando visualizaciones y suscriptores que permitan atraer patrocinadores y asegurar la continuidad del proyecto.