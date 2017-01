Iriondo: «Sería bonito empezar el año con tres puntos ante el Cádiz CF»

Alberto Toril tendrá que hacer cambios este domingo. Serán obligados ante el Cádiz CF en el Martínez Valero debido a la ausencia por sanción de Edu Albacar y la marcha de Noblejas en el mercado de invierno. Por lo tanto, Urtzi Iriondo gana enteros para ocupar esa posición ante el Cádiz CF. Su pareja de baile, si nada cambia, podría ser Salvi. Al menos sobre el papel.

Cedido el pasado verano por el Athletic, el joven lateral vasco tiene ante el Cádiz CF una oportunidad de oro para demostrar su valía. A fin de cuentas, el vizcaíno sólo ha disputado 25 minutos entrando como suplente. Una dinámica que espera cambiar a base de trabajo y esfuerzo. «He entrenado duro durante el año y tengo ganas de poder jugar. Estoy contento porque puede llegar mi momento, aunque yo lo que tengo que hacer es entrenar y luego decidirá el míster. Si tengo que jugar, lo aprovecharé», aseguró el ahora lateral franjiverde en la rueda de prensa.

Y puntualizó: «Al final esto es fútbol profesional y te tienes que adaptar a todo. Soy psicológicamente fuerte y trabajo día a día para lograr los objetivos marcados. Confío en mí, entreno duro y sé que puedo aportar muchas cosas al equipo».

No será sencillo para él, ya que le toca relevar a Edu Albacar, toda una institución en la entidad ilicitana. Por esa razón Iriondo apuntó: «Edu Albacar es un gran futbolista y entrenar con él todos los días es positivo para mí. Me hace mejor futbolista».

Sobre el Cádiz CF, su primer rival en 2017, Iriondo señaló: «Llega en un buen momento. Es un bloque bastante contundente, arriba tiene buenos jugadores y por las bandas son rápidos». Y añadió: «Sería bonito empezar el año con tres puntos en casa ante ellos».

Preguntado por las llegadas de Fabián (Betis) y Borja Valle (Deportivo) a las filas del Elche en este mercado invernal, el canterano del Athletic respondió: «No conocía a Fabián, pero a Borja Valle sí. Este último un jugador vertical y puede aportar muchas cosas al equipo. Vienen bien estas incorporaciones».

En última instancia, Iriondo apostilló: «Nos cuesta enlazar dos victorias seguidas, pero creo que se puede lograr. Confío en el trabajo del equipo, aunque tenemos que ser más regulares. Queda lo más importante de la Liga, veo al equipo con capacidad de pelear, pero tenemos que ir partido a partido. Hay que mirar a corto plazo».