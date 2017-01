El Cádiz CF ‘aparca’ al delantero

Un invierno distinto, y aún más para sus protagonistas. El Cádiz CF arrancaba frenético cada enero de los últimos años, presa del nerviosismo, de la exigencia y de los errores del verano. En las últimas temporadas no se ha bajado de las seis incorporaciones, una media abrumadora que en ocasiones desestabilizaba al plantel y hasta lo transformaba en otro bien distinto. Casi siempre, a peor.

A su vez, Juan Carlos Cordero y Quique Pina suelen prodigarse en los mercados al contar con una extensísima agenda y cartera de futbolistas. No obstante, Año Nuevo y vida nueva en el Cádiz CF más recatado del último lustro. Hace escasas semanas, Canal Amarillo informaba de las tres prioridades del club en esta fecha: un lateral derecho, un mediapunta y un segundo delantero. Pues el ariete ha quedado ‘aparcado’ por el momento.

Los objetivos son el carrilero y el enganche. Un futbolista de banda que compita con Carlos Carpio y que reúna características diferentes. La prensa ha conocido el interés por Rafa Navarro, canterano del Betis que ha participado con el primer equipo si bien el entrenador Víctor Sánchez prefiere un jugador de más experiencia para esta segunda vuelta en Primera División. Así pues, el filial, en el Grupo X de Tercera, se queda pequeño.

En cuanto al mediapunta, se frenaba la ‘operación Aketxe’ ya que el del Athletic de Bilbao se ha tenido que operar a finales del año pasado porque sentía molestias en la rodilla intervenida. Existen otras opciones en la agenda pero se huye de la precipitación.

Dos fichajes. Si viene alguno más, es un ‘bonus’, un extra. Producto de un movimiento inesperado en la plantilla o la aparición de una ganga irrechazable. Con el actual cuarteto atacante (Ortuño, Güiza, Santamaría y Rubén Cruz) más el enganche incorporado y la aportación de Gastón del Castillo, esa demarcación queda cubierta. Así que se esfuman jugadores pretendidos como Asdrúbal (Las Palmas) o David Barral (Granada), salvo que el ariete vasco o el jerezano pidan salir de la disciplina de Carranza. Por lo pronto, el atacante del conjunto canario rescindirá con el club ‘piopío’ y apunta a Tailandia.

Y mucha paciencia

Pocos vendrán y se harán esperar. La calma en la entidad de Carranza es absoluta. No tienen programada ninguna presentación en las próximas fechas, y es que tras lanzar la caña saben que deberán tener paciencia para conseguir la pieza deseada. La plantilla y su rendimiento, sobresaliente en esta primera vuelta al cumplir con nota el objetivo de no pasar apuros, invitan a no tener prisa.

A su vez, no es fácil incorporar a jugadores que eleven el nivel y que no rompan el buen ambiente del grupo. Esto último lo quiere preservar Cervera a toda costa, pues considera que es la clave del éxito, por lo que el incorporado ha de integrarse en la dinámica. Nada de ‘estrellitas’. El Cádiz CF actual no las necesita.