El abogado de los 155 de Oviedo: “Soy optimista”

José Silvino Rondelos es el abogado de 139 de los 155 aficionados del Oviedo (que en realidad eran 142 según el letrado) que denunciaron los hechos por los que tuvieron que vivir el encuentro del vuelta del ‘play off’ de mayo de 2015 fuera de Carranza pese a contar con entradas. Esta misma semana, el juzgado número dos de lo mercantil de Oviedo admitía a trámite la demanda por la que los demandantes piden al Cádiz CF 157.000 euros por daños y perjuicios.

Estos días Rondelos ha dado una serie de entrevistas a medios de Oviedo para explicar los motivos de la demanda y los siguientes pasos que se deben dar. De momento, y en palabras a Cope Oviedo, el abogado dice que le hayan admitido la demanda “es el primer paso sin el cual no podemos avanzar. Es un paso muy important”, repitió.

Asimismo, el representante de esta plataforma de afectador narra cuáles son los siguientes movimientos que tienen que sucederse. “Tras la admisión a trámite de la demanda lo que se hace es emplazar al Cádiz CF para que se persone en el procedimiento y contesten a la misma en un plazo de 20 días hábiles. Tenemos que ver cómo va a actuar el Cádiz CF. Bien puede personarse y contestar o incluso podría no contestar y declararse en rebeldía. No creo que lleguemos a esa segunda hipótesis porque hablamos de un club de Segunda que se supone que es un club serio por lo que supongo contestarán a esa demanda y sabremos cuáles son sus explicaciones sobre unos hechos ocurridos en mayo de 2015″.

Desde la parte de los demandantes siempre se ha recordado que en todo este tiempo de quejas y críticas por el trato recibido desde el Cádiz CF siempre han obtenido indiferencia y silencio absoluto sobre un hecho que causó mucho daño moral a 142 aficionados oviedistas. En palabras del abogado que los representa -en este caso a 139 que presentaron la correspondiente denuncia-, el Cádiz CF ha ignorado hasta en tres ocasiones conversar con ellos. “Hemos remitidos tres burofaxes. El primero fue en noviembre de 2015, el siguiente en mayo de 2016 y nuevamente en mayo de 2017 advirtiendo ya que íbamos a poner una reclamación judicial a la vista de que no podíamos llegar a ningún arreglo extrajudicial o siquiera una explicación del porqué habían sucedido estos hechos”.

Han sido varias las veces que en los diferentes medios el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha asegurado que su club no se sentía responsable en absoluto de lo sucedido. Ante esto, el letrado de los demandantes ovetenses da su versión. “Lógicamente, antes de interponer cualquier demanda por supuesto que hemos recabado pruebas ante la falta de explicaciones para saber quién podía ser el responsable de estos sucesos y todas las pruebas y conversaciones que hemos tenido con personas allegadas al hecho nos han señalado al Cádiz CF como principal responsable. Por eso mismo, no entendemos su justificación aunque lógicamente la respetamos”.

También recuerda, al margen de la demanda interpuesta, que “tras la finalización del encuentro se le abrió un expediente sancionador al Cádiz CF a propuesta de la Comisión Nacional de Antiviolencia por el que la Subdelegación de Gobierno de Cádiz inició un expediente por una cuantía de 120.000 euros por una serie de deficiencias que cometió el Cádiz CF tanto en los controles de acceso como en la permanencia de los aficionados en el estadio. Por todo ello, entendemos que toda esa serie de problemas que se denuncian en este expediente sancionador están muy relacionados con los hechos que dejaron a estas personas fuera del estadio pese a tener entrada. Eso es una prueba principal, pero también tenemos pruebas videográficas y fotográficos de cómo fueron esos controles de acceso. También tenemos pruebas de comunicaciones que hemos tenido tanto con la Subdelegación de Gobierno como con Antiviolencia y de todo ello sostenemos que creemos que el responsable de esto fue el Cádiz CF”.

En cuanto al papel de la policía, que según vio que se llenaba la grada para la afición visitante no dejó pasar a los tres autobuses que faltaban por llegar, el letrado opina que “la policía hizo la labor de acompañar a la afición visitante hasta la puerta de acceso al estadio para proteger su seguridad pero según ve que ya no hay más sitio no deja pasar a nadie más. E incluso me consta que los agentes ganan sitio a la grada para dejar entrar a más aficionados del Oviedo pero llega un momento en el que por seguridad pública deben prohibir el paso. Es entonces cuando la policía comunica que hay un exceso de aforo y que no puede entrar más gente”, comenta el abogado asturiano.

Por último, el representante legal de estos aficionados asegura que una buena parte de las motivaciones de estos aficionados por demandar al Cádiz CF fue el comportamiento de la directiva cadista, que según ellos, en ningún momento pidió disculpas ni hizo nada ese día por intentar arreglar la situación o incluso solidarizarse con los damnificados. “Es verdad que lo que más duele fue la falta de explicaciones o incluso ver al día siguiente declaraciones en los que hasta llegaban a culpabilizarlos del hecho por no ir con entrada cuando ellos saben que sus argumentos eran falsos. Personalmente, creo que si hubiera habido un acercamiento previo a esta solución sí se había logrado pero nos han obligado a llegar a esta situación”.

El letrado de los aficionados ovieditas se siente “optimista” de cara a que sus clientes salgan beneficiados, en parte, de un hecho ocurrido en mayo de 2015 y que según sus previsiones podría finiquitarse en 2018. Asimismo, Rondelos se muestra positivo porque aunque “no ha existido otro caso como este sí los hay con ciertas similitudes que invitan a tener confianza en que la demanda prospere”.

