Linfedema, la importancia de hablar un mismo lenguaje

Los datos sobre incidencia y prevalencia de linfedema en España son «muy dispares» ya que no existe uniformidad en los métodos de medición y dependen, por lo tanto, de la población objeto de estudio. En 2013 la Sociedad Internacional de Linfología ISL lo definió como una manifestación externa (o interna) de insuficiencia del sistema linfático y transporte linfático . Sin embargo, no existen unanimidad entre la comunidad científica sobre su definición.

El problema es que esta patología puede alterar la imagen corporal del paciente hasta el punto de llegar a limitar su autonomía y condicionar las actividades básicas de su vida diaria. Así lo explica Raquel Bravo Escobar, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga .

Coincidiendo con la conmemoración este viernes, 6 de marzo, del Día Internacional del Linfedema, los especialistas reclaman incorporar en los servicios sanitarios escuelas de linfedema que permitan a los pacientes acceder a la información correcta y conocer las medidas de higiene y prevención para evitar o aminorar los síntomas de la enfermedad.

Se manifiesta como un aumento de volumen que puede darse en cualquier parte del cuerpo . El linfedema es una hinchazón provocada por la acumulación de líquido en los tejidos blandos del cuerpo.

Afecta entre 140 y 250 millones de personas en todo el mundo y es una patología a la que no se le otorga la importancia que se merece.

La filaria es la causa más importante de linfedema en los países del tercer mundo pero en los países desarrollados la causa principal son tratamientos del cáncer y supone el 90% de todos los linfedemas.

Los síntomas más frecuentes del linfedema son la hinchazón y sensación de pesadez en la extremidad afectada, lo que puede llegar a alterar la imagen corporal del paciente y a pasar factura sobre su salud psicológica. La aparición de la enfermedad suele estar relacionada además con los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y/o cirugía en pacientes con cáncer de mama.

Los expertos reclaman la implicación de los equipos pluri y multidisciplinares dónde el diagnostico por parte del médico vascular es imprescindible para poder realizar los tratamientos más adaptados posibles. Instaurar un tratamiento precoz en estadios CERO-UNO debe ser el objetivo para evitar la progresión del linfedema, señalan.

El linfedema es una patología crónica que no tiene cura pero si tratamiento.

El tratamiento médico , está basado en lo que se conoce como terapia física compleja, que engloba: medidas de higiene y prevención, ejercicios de prevención, drenaje manual linfático y medidas de compresión como los vendajes multicapa y las medias y manguitos de compresión. Existen también técnicas quirúrgicas, pero no todos los pacientes pueden beneficiarse de ellas.

La realización de estos tratamientos por fisioterapeutas especializados es imprescindible para obtener resultados óptimos y estables.

El éxito del tratamiento depende, señala Paloma Domingo Coordinadora GT CEFyL y Vicepresidenta de Asociación Española de Linfedema, en su mayor parte, del cumplimiento por parte del paciente . No tiene sentido someter al paciente a tratamientos intensivos o no intensivos si no hay compromiso claro en el cumplimiento de las medidas de mantenimiento y normas higiénico-dietéticas por parte del afectado.

