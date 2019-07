Actualizado 25/07/2019 a las 13:17

Este miércoles, Efrén ha decidido en «Mujeres y hombres y viceversa» qué pretendienta le había robado su corazón. La escogida entre las finalistas ha sido Ana. Ante la atenta mirada tanto de su escogida como de Ter, la finalista que no se llevó el corazón del tronista, pronunció Efrén una frase con la que aseguró haber encontrado el amor de su vida: «Llevo 10 años buscándola y no lo sabía. Uno sabe cuándo ama y no por qué ama. Ana, te quiero». Acto seguido, el plató se llenó de emoción y de vítores ante la final, emitida en directo, este miércoles.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Efrén se ve en esta situación, aunque el final que tuvo no fue precisamente de cuento de hadas. Si nos remontamos al año 2008, con «Mujeres y hombres y viceversa» en su época dorada, el programa recibió a un diplomado en International Travel and Tourism Management y era futbolista profesional en el país de Gales y semiprofesional en España en el Alcobendas Sport, con un atractivo descomunal: Efrén Reyero.

A sus 25 años, y durante 120 programas, con sus correspondientes 103 citas, el exfutbolista consiguió meterse en el bolsillo a la audiencia de «Mujeres y hombres y viceversa». No solo estaba siendo el tronista más seguido por el público, sino que se convirtió en toda una celebridad «made in» Telecinco. Sin embargo, era incapaz de imaginarse lo que, a su salida del espacio, se desencadenaría a su alrededor.

En la ansiada final, y tras haber pasado por su trono 20 pretendientas, Efrén Reyero tenía que decidir entre dos duras candidatas: Virgina Llanos y Soraya Segura, alias «Campanilla». Ante el mejor dato de audiencia de «Mujeres y hombres y viceversa», el experto en Tourism Management eligió a Soraya para vivir el idilio amoroso que, parecía, les esperaba juntos. Sin embargo, en poco tiempo todo saltó por los aires.

Ante los buenos datos de audiencia, la cadena quiso que los protagonistas pasearan su amor por los pasillos y platós de Telecinco. De programa en programa, fueron informando casi día a día de lo felices que eran juntos. Hasta que la presión mediática hizo saltar todo por los aires: «Campanilla» no pudo soportar el peso de la fama, que provocó la ruptura de la suspirada pareja. Para hablar al respecto, el tronista acudió a «Mujeres y hombres y viceversa», con la promesa de no ir a otro espacio para comentar la ruptura. Pero lo peor estaba aun por llegar.

Poco tiempo después, la revista «¡Qué me dices!» publicó una exclusiva que dejaba en muy mal lugar a Efrén Reyero. Según la publicación, habría engañado a toda España, y en especial a Soraya, al haber estado manteniendo una relación durante las grabaciones del programa. La mujer con la que habría estado, además, habría sido Ali Fernández, una de las «gancho» de «Mujeres y hombres y viceversa». La noticia pilló a pie cambiado a todo el mundo, ya que fue una amiga de la amante la que destapó todo lo que había sucedido.

Reyero, según la informadora, estuvo durante muchos meses viéndose en privado, y siempre en alguna de sus casas, con Ali. Ambos estuvieron manteniendo una relación sentimental e, incluso, aseguró que el tronista lo tenía todo pensado cuando, a cuatro meses de la finalización del trono, decidió dejar de verse para evitar especulaciones. De esta forma, el trono y la final más seguidas quedaron enturbiadas ante lo que parecía ser el primer engaño oficial al programa de Telecinco.

Sin embargo, son muchas las mentes que aseguran que Telecinco era conocedora de estos hechos o que, incluso, se trataba de un montaje. La fama de Efrén Reyero provocó que Antena 3 se fijara en el exfutbolista para ofrecerle varios programas de televisión en calidad de presentador. Reyero, asesorado por su representante, aceptó la oferta, después de, según afirmó, haber rechazado participar en «Supervivientes». Fue tras su salto a la cadena de San Sebastián de los Reyes cuando saltó la noticia, y Telecinco no dudó en culpar directamente al tronista por lo sucedido, limpiando de paso la imagen del programa.

Sin embargo, a su regreso a «Mujeres y hombres y viceversa», un año antes de convertirse de nuevo en tronista, rememoró su historia de amor, y se le recordó lo que sucedió poco tiempo después de que abandonara el espacio. «Mientras tú eras tronista estabas enrollado con una gancho. No era tan de verdad», le recordó Nagore Robles. «Fue un trono superbonito donde nos volcamos porque antes éramos mucho más románticos», continuó Emma García, a lo que Efrén salió en su propia defensa: «Ahora por primera vez voy a decir que cuando la gente creía que yo me había liado con Ali. Sí, me lié con ella, pero un mes después de salir del programa». De hecho, incluso, llegó a asegurar que fue la propia gancho de «Mujeres y hombres y viceversa» la que llegó a meter al tronista en ese embrollo.

La segunda final de Efrén, tres veces menos vista

La de este miércoles, sin embargo, no conseguirá pasar a la historia como la final más vista de «Mujeres y hombres y viceversa», como si que lo consiguiera el mismo Efrén Reyero en el año 2008. En aquél entonces, su final logró mantener la atención del 27% de los espectadores, el mejor dato de cuota de pantalla del programa y de la jornada del 26 de noviembre de 2008, bajo la mirada de más de 3,2 millones de espectadores.

Sin embargo, la segunda final de Efrén, once años después, ha logrado tan solo reunir la atención del 9,4% de los televidentes, que se traduce en 526.000 espectadores. Es decir, la final de este año ha sido casi tres veces menos seguida que la de 2008 en cuanto a cuota de pantalla, con 2,7 millones de seguidores menos. Sin embargo, hay que señalar que Efrén ha conseguido obtener, en este curso televisivo, los mejores datos de la temporada para «Mujeres y hombres y viceversa», duplicando tanto su cuota media de temporada y el número medio de espectadores.