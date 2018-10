Actualizado 29/10/2018 a las 10:36

Como sucedió en OT 2017, la última edición de «Operación Triunfo» también promete dar de qué hablar en cuestiones del corazón. Si el pasado año #Aiteda (Aitana + Cepeda) y #Almaia (Alfred + Amaia) fueron las parejas que más juego dieron en el concurso de talentos, en esta ocasión ha llegado el turno de Natalia y Alba Reche (#Albalia) y de Julia y Carlos Right (Julright). Estos últimos, grandes amigos dentro del talent de Televisión Española, han permanecido inseparables desde que comenzara la conviviencia en la Academia de Gestmusic. La trayectoria de la pareja en el programa, no obstante, vivió su gran traición cuando Julia no quiso salvar a Carlos de las nominaciones y, en su lugar, salvó de la quema a Dave, ya expulsado por la audiencia.

Así las cosas, Carlos Right y Julia confunden constantemente a los espectadores con sus idas y venidas. Hay que recordar, sin embargo, que la joven tiene una pareja fuera a la que no para de referirse en el programa. Los seguidores del concurso, eso sí, mantienen un debate abierto en Twitter sobre si Julia y Carlos han iniciado una relación dentro del programa. Algunos fans se han llevado una decepción cuando, a través del canal 24 horas, han podido observar cómo Julia escribía una carta a su chico: «Estar aquí es como estar en otro mundo. Un mundo en el que no estás», ha escrito la joven en su cuaderno para decepción de muchos.

Otros, no obstante, se aferran como a un clavo ardiendo a las imágenes virales que, desde hace horas, circulan en la Red y que muestran un confuso beso entre Julia y Carlos dentro de la academia:

La traición de Julia

Julia sorprendió hace un par de semanas con su voto en el momento que tener que decidirse por un concursante al que librar del veredico de la audiencia tras las nominaciones. Contra todo pronóstico, la concursante decidió salvar a Dave en lugar de a Carlos Right, con el que pasa la mayor parte del tiempo en la Academia. Aunque finalmente ninguno de los dos se libró –la mayoría optó por salvar a Sabela– el suceso no pasó desapercibido en «OT 2018». Tampoco para los fans, más que sorprendidos por una decisión que calificaron de «traición».