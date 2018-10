Actualizado 25/10/2018 a las 23:00

Este jueves visitó el plató de «El Hormiguero» la exconcursante de «OT» Aitana, que acaba de publicar un libro y ya está preparando la salida de su disco y su próxima gira. Pablo Motos recibió a la jovencísima artista, de solamente 19 años, dispuesto a charlar con ella sobre sus proyectos y sobre su vida tras el éxito en «OT» y con su canción «Lo malo».

Aitana llegó muy nerviosa al plató de «El Hormiguero» y eso que no era la primera vez que pasaba por allí, ya que hace unos meses ya había estado con Ana Guerra: «Hoy estoy sola y supongo que por eso me siento más nerviosa». La catalana ha conseguido ser doble disco de platino con su primer single «Teléfono», y el presentador le hizo entrega del trofeo en directo. «Muchísimas gracias», le dijo la artista emocionada, «lo pondré seguro en mi casa de Madrid».

A propósito de la casa de Madrid de Aitana, Pablo Motos le preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo en la capital. «Pues llevo casi un mes», contó Aitana, «y me encuentro bien pero al principio fue raro...Mis padres vinieron a ayudarme con la mudanza y estuvieron cuatro días aquí y yo pensaba "qué guay, voy a estar sin mis padres"...Pero en cuanto marcharon por la puerta estuve toda la tarde llorando en mi cuarto yo sola».

No fue la única de la familia que rompió a llorar en la despedida: «Mi padre, que no llora nunca, se puso a llorar cuando se marchaba y allí acabamos llorando todos». Pablo Motos rió con su anécdota y le advirtió que «aunque para ti sea duro, para tus padres, que te han visto crecer, es un momento mucho más complicado que te vayas a vivir a Madrid». Aitana dijo que les entendía y le contó a Motos que «mi madre me dijo que si no la llamaba todas las noches venía a Madrid, asi que la llamo todas las noches por la cuenta que me trae».