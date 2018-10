Actualizado 19/10/2018 a las 09:35

Aunque la polémica «mariconez» ha sido, sin duda alguna, uno de los temas más recurrentes en «Operación Triunfo», no hay que olvidar que en los últimos días ha habido otros temas que no han pasado desapercibidos en el talent show de Gestmusic. A la «mariconez» se une el debate en redes sociales sobre si Julia traicionó o no a quien es su gran amigo dentro de la Academia, Carlos Right, a quien no salvó de las nominaciones el pasado miércoles. Otro tema de debate y que también incluye a María, protagonista del lío formado con la canción de Mecano, fue el comentario de la joven sobre la música de «El Canto del Loco» cuando tuvo que interpretar uno de los temas más famosos del grupo madrileño: «Contigo».

Sin cortarse, la joven no dudó en asegurar que «no me gusta nada El Canto del Loco» y que su compañero en la canción, Carlos Right, cantaba mejor que Dani Martín. Las declaraciones no han sentado bien fuera de la Academia, donde se ha señalado a María por atreverse a hacer un comentario de este tipo en un programa de máxima audiencia, considerando que la joven ha faltado al respeto a Dani Martín, una de las voces más importantes dentro del panorama musical español.

Entre las críticas a la cantante en ciernes destacaron unas contundentes declaraciones de El Sevilla en Arusitys, el programa que presenta Alfonso Arús en La Sexta, quien afirmó que «estos chicos tienen que saber que están en un programa donde cantan canciones de otros como Dani Martín. Ya quisiera esta chavala llegar a la altura de Dani Martín o Ana Torroja».

Quien también ha querido opinar sobre la polémica ha sido el propio Dani Martín, que no ha dudado en quitar hierro a la asunto asegurando que no se siente ofendido por las declaraciones de María y alabando la libertad de expresión: