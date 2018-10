Actualizado 25/10/2018 a las 02:18

«Operación Triunfo» celebró este miércoles su sexta noche en La 1 –la Gala 5, contando la primera como la Gala 0– y lo hizo expulsando a Dave, que fue de más a menos en el «talent show» de RTVE y se terminó marchando de la Academia. Un 62% de los votantes prefirieron que se quedase Carlos Right, que si bien vocalmente no es muy superior sí que da más juego en la convivencia. Quizá eso sea lo que le ha hecho quedarse una semana más en «OT 2018».

Carlos Right arrancó la noche buscando hacer «la mejor actuación» de lo que va de «OT 2018». Un listón demasiado alto a juzgar por lo que han hecho semanas pasadas otros concursantes como Noelia, Natalia, Famous, Alba Reche, Julia o incluso Marta. Trató de lucirse con «Tip toe», de Jason Derulo, con una puesta de escena excelente que hizo enloquecer al público, pero que estuvo por debajo de lo que hizo Dave con «Créeme», de Roberto Feliú. Una «vuelta a los orígenes» del joven gaditano, que brilló más que Carlos pero que terminó expulsado por el público. Carlos, por su parte, volvió a terminar la noche entre los cuatro propuestos por el jurado para marcharse del concurso.

Tras los dos nominados llegó el turno de una de las grandes actuaciones de la noche en «OT 2018»: con Famous y Alba Reche al ritmo de «Fast car», de Jonas Blue y Dakota. Y después, le tocó a Miki, que ante la atenta mirada de Pablo López en plató se atrevió con «El patio», una de las canciones más icónicas del artista malagueño. El intérprete arrancó muy nervioso y desafinó bastante hasta que logró cogerle el tono a la canción. «Eres un valiente, porque esta canción te obliga a meterte en el clímax desde el minuto cero», le evaluó el miembro invitado del jurado, Javier Llano, que dejó claro que no le había encantado la actuación de Miki.

Miki, un favorito cuestionado

Lo cierto es que hubo varias interpretaciones que estuvieron por delante del joven a nivel vocal. María y Noelia brillaron con «Ex's and Oh's», de Elle King; antes de que el público terminase de prenderse con Damion y Sabela cantando «Volar», de Macaco; y con Julia y Natalia con «Pienso en tu mirá», de Rosalía. La de Damion y Sabela, por cierto, fue duramente criticada en redes sociales, donde cientos de mensajes acusaron al programa de hacer de menos al tinerfeño y la gallega, al considerar que «OT 2018» no está «cuidándoles» como debería en el concurso. Muchos, incluso, acusaron al formato de no ocultar su «favoritismo» por otros aspirantes. Al menos, los fans tuvieron su consuelo al ver a Sabela en la terna de favoritas de la noche junto a Alba Reche y Miki.

Sin embargo, el preferido de la audiencia fue Miki, primer concursante masculino en alcanzar esta distinción en esta nueva entrega de «Operación Triunfo». Sin embargo, el veredicto del jurado fue demoledor al respecto de su interpretación de «El patio». «Te han puesto a los manos de un Fórmula 1 que deberías haber controlado. El jurado piensa que la canción merecía un mejor control y una mejor gestión de las emociones, pero has salido favorito», valoró Javier Llano, en una evaluación que sonó mucho a que, de no ser por la audiencia, el catalán hubiera estado entre los cuatro propuestos para abandonar la Academia.

Pese a ello, lo que hizo fue cruzar la pasarela y erigirse como el quinto favorito del concurso en cinco galas, cogiendo el testido de Noealia, Natalia, Julia y María. «Cada semana está habiendo un favorito distinto. Y eso es importantísimo para el programa y para vosotros, porque demuestra que todos podéis ganar este concurso», valoró Manuel Martos. Poco que añadir, salvo que llama la atención el caso de Alba Reche: entre las tres preferidas en cuatro de las cinco veladas, pero que nunca ha logrado el primer cajón del podio.

Marta y Damion, nominados por sorpresa

No fue la noche, todo sea dicho, de dos de las cantantes que más regulares están siendo en el concurso: Marta y Marilia. No, no son el dúo que formaron «Ella baila sola» en los noventa (aunque se llaman igual y versionaron a ambas féminas con brillantez la pasada gala), pero el paso de las dos por «OT 2018» estaba siendo más que notable hasta este miércoles. O al menos así lo creyó el jurado, porque Marta brilló con «Y nos dieron las diez», de Joaquín Sabina, pero terminó nominada por el jurado. Misma situación en la que quedó Marilia, si bien la joven canaria no logró tomarle el pulso a «Rather be», de Clean Bandit y Jess Glyne.

La propuesta de Marta para que abandonase la Academia chirrió especialmente entre los televidentes, como lo hizo la de Damion. Los dos, que se lucieron más que Marilia y Carlos Right, no fueron premiados ni por la Academia ni por sus compañeros. Los profesores salvaron a Marilia, no sin que antes Noemí Galera lanzase un duro rapapolvo a los cuatro nominados. «Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joe Pérez Orive (cuando evaluó la actuación de Julia): hay un grupo que lucha por ganar “OT” y otro que lo hace por no salir nominado. Eso tiene que cambiar. Qué pérdida de tiempo. Si os damos a todos canciones que os van al dedillo... ¿qué fácil os lo pondríamos, no?», enfatizó.

Y después, los aspirantes, quizá en un signo de condescendencia por lo sucedido la pasada semana, libraron de la quema a Carlos Right, cuyo caso comienza a recordar un poco al de Cepeda en «OT 2017», pues parece que se mueve como pez en agua sobre la cuerda floja. En un giro inesperado, Damion y Marta, dos de los concursantes con mejor voz de «OT 2018» terminaron nominados en una velada que también reconoció a Roberto Leal su merecido Premio Iris a Mejor Presentador y que amenizaron las voces de Pablo López, el australiano Vance Joy y la finalista de «OT 2017» Miriam Rodríguez. Convertida ahora, eso sí, en todo un referente musical. Objetivo máximo de los doce aspirantes que quedan en «OT 2018».