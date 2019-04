Las mamás, más precavidas al volante Según un estudio apuestan por la precaución y la calma cuando conducen

Si nos preguntamos por cómo son las madres que conducen puede que la primera imagen que se nos venga a la cabeza sea la de un SUV o monovolumen aparcado en doble fila delante de un colegio. Pero lejos de esta percepción, las madres españolas apuestan por la precaución y la calma al volante, según el último informe del comparador de seguros de coche Acierto.com que, con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina -se celebra el próximo 5 de mayo- ha analizado cómo se comportan ellas en la carretera.

Así, las mamás españolas conducen más despacio y se enfadan -entran en discusión con otros conductores o les increpan- menos que los papás. Es decir, que pierden menos los nervios. Además y de cara a sus hijos, el 30% piensa que su padre conduce de forma “sobrada”. En concreto, la compañía estima que ellas son más cautas que ellos durante la conducción; tanto, que algunos niños las perciben como”lentas”.

Más de la mitad de los españoles admiten conducir de forma más responsable cuando llevan a menores en el coche -no solo estamos contemplando a los padres-. El dato curioso es que, mientras que 6 de cada 10 padres admiten cambiar su comportamiento para lograrlo, la cifra se reduce a la mitad en el caso de las madres.

Según este estudio las madres conductoras prestan más atención a la carretera -el 60%-, evitan los adelantamientos a no ser que sean necesarios -54%-, reducen la velocidad -52%-, y cumplen al dedillo con reglas que desgraciadamente incumplen de vez en cuando como usar dispositivos electrónicos o saltarse semáforos en ámbar o rojo. Con los peligros que eso implica.

Si hablamos de comportamientos de riesgo, no podemos olvidar mencionar la sillita. El 52% de los padres montan a sus hijos con el abrigo puesto -incrementa hasta en un 80% las posibilidades de que el niño salga despedido del vehículo en una frenada brusca- y 1,2 millones de conductores no usan la sillita homologada.. En cualquier caso, los niños sí se sienten seguros, tanto con ellos como con ellas (casi el 90%).

Que ellas sean más prudentes, sin embargo, no quiere decir que tengan menos percances. De hecho, lo que tienen son menos accidentes de tráfico y más distracciones, rozaduras en el párking y similares. Es por eso que presentan a su seguro un mayor número de partes: un 6% más. Sin embargo, las compañías no suelen penalizarlas porque se trata de siniestros que revisten poca gravedad, no tienen víctimas mortales, etcétera.

También existen diferencias en función de la comunidad autónoma: las mamás de Ceuta y Melilla, por ejemplo, son las que mejor conducen, seguidas de las de Huesca y Teruel. En el lado opuesto encontramos La Coruña, Gijón y Santander.