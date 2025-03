El Ayuntamiento de San Fernando estudia una solución para el Conservatorio

Enrique Busto atraviesa un pasillo lleno de dibujos y dos aulas hasta llegar a la suya. En ella, entre rotuladores, juguetes y sillas, hace un hueco, coloca el atril y coge su clarinete. Mientras, los alumnos de segundo del Conservatorio de San Fernando calientan antes de empezar la clase. Hoy no coinciden con las tutorías del colegio público Almirante Laulhé; pero será el lunes cuando les toque aprender en el pasillo. Sin edificio propio desde hace más de 30 años, el AMPA ha movido ficha para cambiar una realidad que comenzó en este mismo colegio de «manera provisional».

«Necesitamos un edificio propio. Yo doy las clases en una sala de prescolar, donde no tenemos el mobiliario adecuado; el salón de actos es comedor a mediodía y por las tardes huele a comida», explica Enrique Busto, presidente del AMPA y profesor. Un aula de prescolar que para alumnos de 10 años es un motivo evidente de distracción. «Al dar clases en un aula de preescolar, donde hay un montón de juguetes, para mis alumnos es un paraíso y se entretienen con cualquier cosa».

Aula de prescolar. Pepe Ortega

Con un altavoz por Bluetooth que se trae de casa, Enrique Busto se apaña como puede. Cuesta crear el ambiente propio de un conservatorio en un espacio que no está dedicado para ello: por las ventanas se cuelan las partituras de los alumnos de las otras clases y aprender a tocar es más difícil cuando no tienes espejos. Sin embargo, más allá de todo lo material, es la falta de autonomía del que está de prestado lo que más incomodidad supone. «El salón de acto los lunes tampoco podemos utilizarlo porque hay claustro de profesores». El resto de conservatorios de la Bahía tienen su correspondiente edificio.

El martes 28 de mayo —y hasta el 14 de junio— comenzaron dos recogidas de firmas para darle más voz a su lucha. La primera, tener un edificio propio, dirigida al Ayuntamiento de San Fernando; la segunda, poder impartir el primer ciclo del grado profesional, a la Junta de Andalucía. «Muchos alumnos terminan el grado elemental y no continúan en Cádiz porque tienen 12 años y no tienen la posibilidad de desplazarse por sí solos. Con la incorporación de un primer ciclo, que podemos darlo perfectamente, no habría tanto abandono. En segundo de profesional, que ya tienen 14 o 15 años, ellos ya tienen un poco más de independencia«, afirma. Una cantera de músicos que se pierde por el camino por los errores del sistema.

Recogida de firmas en la entrada del Colegio Almirante Laulhé pepe ortega

Para una ciudad como San Fernando, que respira tanta pasión por la música, tener el Conservatorio Elemental Música "Chelista Ruiz Casaux" en otras condiciones sería poner en valor una pieza clave de la cultura isleña.

Solución a la vista

No se ha cumplido una semana desde el inicio de la recogida de firmas y sus peticiones ya han obtenido respuesta. El Ayuntamiento de San Fernando «comparte la demanda de los padres y madres de tener un centro definitivo que tenga la configuración necesaria y que responda a sus necesidades«.

Sobre la mesa, dos edificios. Según fuentes del Consistorio isleño, «la Casa de la Juventud y el edificio Gravina van a quedar libres y el Ayuntamiento está trabajando ya en ambos espacios para analizar cuál de dichas opciones es más idónea para acoger el Conservatorio«. Una decisión que aseguran que «se hará de manera consensuada con la comunidad educativa y con los padres y madres".

Un primer paso importante que puede provocar que la Junta de Andalucía conceda el primer ciclo del grado profesional. De esta manera, parece que, más de treinta años después, San Fernando va a tener el conservatorio que se merece, a la altura de la cultura musical que albergan sus calles. Mejor tarde que nunca.