Más de 800 jóvenes embarazadas mueren cada día Cada 24 horas nacen muertos más de 7.000 niños; otros 7.000 fallecen durante el primer mes de vida

S.F. Actualizado: 06/06/2019 02:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un informe de Unicef publicado recientemente señala que el embarazo sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años en el mundo.

«Debido a que las adolescentes todavía están creciendo, corren un gran riesgo de complicaciones si se quedan embarazas. Además sus hijos corren mayor riesgo de morir antes de cumplir los cinco años», denuncia Unicef. Según sus estimaciones son más de 800 las mujeres que cada día mueren por complicaciones en el embarazo.

Desde la agencia de Naciones Unidas aseguran que aún hoy en día «el mundo no ofrece atención de salud materna de calidad a las madres más pobres». De hecho, según sus datos, hay más de cinco millones de familias que invierten cada año más del 40% de sus gastos no alimentarios en servicios de salud materna. «Para demasiadas familias, los costes derivados del parto pueden ser catastróficos. Si una familia no puede afrontar estos gastos, las consecuencias pueden ser fatales», denunció la directora ejecutiva de la organización, Henrietta Fore.

El informe constata también que al menos 7.000 niños nacen muertos todos los días mientras que otros 7.000 bebés fallecen durante el primer mes de vida. Además, en comparación con las mujeres que se casan siendo adultas, las niñas forzadas a casarse tienen menos probabilidades de recibir atención médica.

Salvar vidas

«Podemos detener el sufrimiento y salvar millones de vidas ofreciéndoles un par de manos cualificadas, instalaciones funcionales y una mejor calidad de la atención sanitaria antes, durante y después del embarazo», destacó Unicef. Y es que «estamos fallando a la hora de facilitar atención de calidad a las madres más pobres y vulnerables», dijo Fore.

Según la organización de la ONU, las niñas víctimas de matrimonio infantil tienen que cuidar de muchos niños. En Camerún, Chad y Gambia, más del 60% de las niñas de 20 a 24 años que se casaron antes de cumplir los 15 años tenían tres o más hijos, en comparación con menos del 10% de las mujeres de la misma edad que se casaron siendo adultas, informa Servimedia.

Este análisis se enmarca en la campaña mundial de Unicef «Cada vida cuenta». La intención de la agencia es exigir y promover soluciones en nombre de los recién nacidos. A través de esta iniciativa, la ONU desea hacer un llamamiento a todos los gobiernos, a los proveedores de servicios de salud, a los donantes, al sector privado, a las familias y a las empresas para mantener a todas las madres y niños vivos dotando de más medios económicos y profesionales a las zonas que más lo necesitan.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia