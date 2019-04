Una activista pakistaní aviva el debate del burka al publicar una foto de su marido cubierto por un velo

«Este es mi hermoso esposo. Por supuesto, no pueden ver lo hermoso que es porque me aseguro de mantener su belleza oculta, ya que solo yo sé apreciarla. Todo lo que él representa, todos sus logros, sueños, su vida, me lo debe a mí». Fueron las palabras que publicó la activista pakistaní Héra Mannan Khan en su cuenta de Instagram y que desataron una oleada de reacciones en redes. Acompañando a su texto, claro, iba una fotografía del que dice ser su marido cubierto totalmente por un velo.

Con su tono desafiante, la feminista intenta sacar los colores a aquellos sectores que tratan de justificar el ocultamiento de las mujeres bajo burka (totalmente ocultas) o niqab (con los ojos al aire) como manera de preservar su intimidad.

This is my husband. I took him out to dinner last night. Although I prefer he stay at home as the world is a bad place, it is ok when he goes out with me. I love how he modestly hides himself, as he is khuli tijori. Also I let him work and drive cuz equality. Where's my medal? pic.twitter.com/HK8O61qQQ1