Margaret Qualley, hija de Andie MacDowell, la nueva gran apuesta de Hollywood La actriz de 24 años ha sido el foco de los críticos de cine los cuales alaban el gran trabajo de la joven en la nueva película de Quentin Tarantino

Andie MacDowell y Paul Qualley tuvieron una hija hace 24 años llamada Margaret. Puede que la joven incialmente no sea muy conocida por su nombre pero si por algunas de sus apariciones en películas como «Death Note» en 2017 o su papel protagonista en la serie de «HBO» «The Leftovers».

Ahora bien, la actriz acaba de salir en el nuevo trabajo de Quentin Tarantino, «Érase una vez en... Hollywood», donde ha dejado a los críticos de cine sin palabras como por ejemplo al medio francés «Première»: «Eclipsa totalmente a Margot Robbie». A pesar de no haber sido su primer papel, la joven ha causado expectación ante una película donde no han faltado las estrellas mas conocidas de Hollywood como Brad Pitt, junto con quien hace una aparición.

La película cuenta con varios descendientes de famosos como Carrie Fisher, hija de la actriz Debbie Reynolds, Maya Hawke (Uma Thurman), Rumer Willis (Demi Moore) y Harley Quinn Smith (Kevin Smith). Ante este nepotismo, la joven quiso confesar en una entrevista de la revista «Paper» que las «ayudas» por ser «hija de» le proporcionaron ciertas oportunidades: «Algunas veces me planteo que no merezco esta vida. Aunque me gusta creer que el trabajo duro ayuda, soy consciente de que recibí oportunidades desde pequeña que no lograría de otro modo». Sin embargo, Margaret ha sido la única que ha ocupado los titulares de la prensa mundial pues se ha convertido en «la chica It Girl de Hollywood de Tarantino», como titulaba el medio «IndieWire». Las críticas no cesan y en este caso alaban el buen trabajo de la actriz. «Sus escenas fueron tan buenas que en ningún momento se pudieron cortar en la edición», confesó el director del diario «Le Figaro». Sin embargo, el «The Guardian» fue algo más duro con las críticas pero hizo una excepción con Margaret Qualley.

Nacimiento de una estrella

La joven comenzó su andadura en el baile hasta que a los dieciséis años decidió elegir el cine y comenzó a estudiar en la Real Academia de Arte de Londres. Se crió en una finca de caballos en Montana, donde nació. Comenzó siendo bailarina de ballet hasta que se mudó a Nueva York y su carrera dio un giro hacia el mundo del modelaje y la interpretación.

Tiene dos hermanos mayores: Justin, de 33 años y Rainey, de 29. Su hermano se dedica a la gestión de propiedad inmobiliarias y su hermana hizo sus «pinitos» como modelo y actriz pero acabó decantándose por la música. La buena relación de los hermanos queda reflejada en el cariño que Margaret declaró sobre ellos en una entrevista: «Mi mejor amiga (su hermana) en todo el mundo».

En cuanto a su paso por la gran pantalla, la joven consiguió un papel en la película «Palo» hace seis años, además de conseguir un papel protagonista en la serie de «HBO» y de haber sido nominada a un Emmy como mejor actriz de reparto en una miniserie: «Fosse/Verdon».

MacDoweel

Andie MacDowell sigue presente y es que a pesar de haber parecido que se había retirado de cine, la actriz de 61 años ha vuelto a la gran pantalla. Este año ha reaparecido con un nuevo proyecto de Netflix y el pasado enero se estrenó en la nueva temporada de «Cuckoo». Sus nuevas grabaciones también son muy esperadas pues la actriz que protagonizó la película «Cuatro bodas y un funeral» volverá a la trama pero en la nueva serie de televisión donde hará de la madre de una de las protagonistas.