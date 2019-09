La irrupción de Errejón para el 10-N entierra Unidas Podemos Iglesias no logra sumar a Compromís, que apuesta por Errejón, y Equo se fractura

De Unidas Podemos no va a quedar nada más que el nombre. Pero desde luego no la idea romántica de un espacio político de unidad de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. La hegemonía de Podemos propició esa fórmula. El riesgo de no hacerlo era la irrelevancia o la desaparición. Ahora, la fractura de la formación morada propicia divisiones en los aliados.

La decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las elecciones del 10 de noviembre ha supuesto la puntilla para resquebrajar este espacio político. Mientras el ex número dos de Podemos disecciona el mapa electoral para ver dónde puede plasmar sus candidaturas más allá de Madrid, Pablo Iglesias trata de cerrar las vías de agua que se abren con la candidatura de su antiguo correligionario.

La preocupación principal era el caso de Compromís en la Comunidad Valenciana. La organización estaba dividida entre quienes prefieren reeditar el pacto de 2016 con Unidas Podemos y quienes apuestan por Errejón. El propio Iglesias habló este fin de semana con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para valorar la situación. Ella era partidaria de sumar con Iglesias. Lo había llegado a expresar públicamente. Y en Podemos se mostraban confiados. Constatando que el movimiento de Errejón «ha partido en dos Compromís», pero apuntando que en el conglomerado nacionalista valenciano «nunca se ha decidido algo con Oltra en contra».

Esa confianza se esfumó de un plumazo. El Bloc, partido mayoritario dentro de Compromís, venía apostando abiertamente por la primera opción con declaraciones públicas de cargos como Joan Baldoví. En Iniciativa había voces como la de su líder, Mónica Oltra, que hasta ayer parecían mantenerse en favor de acudir con Pablo Iglesias e incluso sugería una suma de las tres fuerzas de izquierdas. Finalmente, en los encuentros de los respectivos partidos antes de la Ejecutiva conjunta, tanto Iniciativa como Bloc se inclinaron por Errejón. En la formación de Oltra se produjo una votación en la que de 23 miembros, tres han apoyado la concurrencia con Podemos, dos se han abstenido y el resto ha preferido Más Madrid. En el Bloc no hizo ni falta y la decisión se tomó por asentimiento.

La fórmula

Ahora, Compromís debe definir la fórmula, que posiblemente no sea la de coalición electoral sino la de mantener las marcas de cada partido en su territorio y realizar la campaña conjuntamente para identificar la unidad. También someterán la decisión a una consulta a las bases en la que preguntarán por una alianza de todas las fuerzas (Más Madrid, Podemos y Compromís) y, si no es posible, si ratifican acudir con los de Errejón. Para Compromís es fundamental poder formar luego un grupo propio en el Congreso. Un objetivo que juzgan más realizable de la mano de Errejón.

Muchas voces en la formación valencianista han tenido dudas sobre la mejor opción. Pero el discurso que ha primado es el de crear un nuevo espacio en el que no entre el debate sobre quién tiene la culpa de la repetición de los comicios. Es decir, apartarse del enfrentamiento nacional entre PSOE y Podemos al entender que la marca de los morados está más desgastada.

Si en Compromís existía división, resuelta a través de la decisión de sus órganos, en Equo lo que se ha producido es una «fractura». Lo reconocía ayer de forma cruda el diputado del partido ecosocialista en el Congreso, Juantxo López de Uralde. «Equo tiene un acuerdo aprobado por su asamblea de estar en el espacio de Unidas Podemos, nuestro espacio siempre ha sido Unidas Podemos», defendió ayer el diputado en una entrevista en TVE. El que fuera cofundador de la formación y director de Greenpeace insistió en que estar junto a Iglesias es «el espacio bueno». Habló sin tapujos de división, a raíz de la presencia este domingo en la asamblea de Más Madrid de una figura tan relevante como la de Inés Sabanés. La ex de Izquierda Unida forma parte de Equo pero ejerció de portavoz de Más Madrid. La formación consultará esta semana a sus bases cómo proceder en su política de alianzas. En Podemos se asume que con gran probabilidad Equo «se irá» con Íñigo Errejón, pero que algunas personas del partido se quedarán con ellos. Como es el caso del propio Uralde.

Saben que Errejón tiene puestos los ojos también en Cataluña, pero aquí subrayan que no ven ninguna opción de que pueda sumar con los comunes. «Es muy complicado que Ada vaya con Errejón. Sería una decepción», explican desde Podemos. Inciden en que tanto en lo político como en lo personal la relación entre la alcaldesa de Barcelona e Iglesias es buena, y recuerdan que el líder de Podemos hizo «un gran esfuerzo» para que en las generales se integrase gente de Colau.

Al margen de que fructifique o no algunos de estos acuerdos, Errejón y los suyos siguen determinando dónde sí presentarán candidatura. No dejan de reconocer lo acelerado del proceso e insisten en su voluntad de «no restar apoyos al bloque progresista». Las candidaturas en provincias pequeñas están descartadas y solo se valoran las grandes y medianas. Son esas precisamente las provincias en las que Unidas Podemos tuvo escaños el 28-A.