Trofeo de la Hispanidad Roberto Aguilar, Adriana Serra, Marc Mesquida y María Perello, primeros líderes El III Trofeo de la Hispanidad de Optimist arranca con poco viento y mucha igualdad

ABC_N

Actualizado: 12/10/2018 20:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El viento se ha hecho de rogar hoy en aguas de la bahía gaditana retrasando el comienzo del III Trofeo de la Hispanidad de Optimist, prueba que reúne en El Puerto de Santa María a casi 300 regatistas de cinco comunidades en liza por los títulos Sub 16 y Sub 13. Tras una larga espera en el área de regatas, flota y comité se desperezaban para aprovechar un tímido cambio en las condiciones y arrancar la maquinaria casi tres horas después de lo previsto, con un viento de seis nudos de intensidad del 250º que después se iría al 275º subiendo apenas un nudo. El comité de regatas aprovechaba al máximo estas condiciones complicadas para todos y daba dos salidas más para uno de los dos grupos Sub 16, mientras el otro y la clase Sub 13 terminaban el día con dos pruebas.

Los visitantes dan un paso adelante en la categoría Sub 16, donde tras esta primera jornada mandan los baleares Marc Mesquida, 2º y 1º en su grupo, y la bicampeona del mundo (2017/2018) María Perello, 1ª y 2ª en el suyo. Ambos suman los mismos puntos con un empate que se resuelve del lado de Mesquida al mejor último parcial. El tercer y cuarto puesto son para otros dos regatistas que suman idéntica puntuación; los canarios Pol Núñez, 5º y 1º, y Alejandra Pérez, 3ª y 3ª. De la quinta a la décima posición se alinean seis regatistas en ocho puntos y entre ellos sólo dos andaluces; Arturo Arauz (CN Puerto Sherry), sexto tras estrenarse con un 1º y un 8º, y la regatista del CNM Benalmádena Noa Zabell, octava con un 8º y un 5º en este primer asalto. A pesar del dominio de baleares y canarios en esta primera jornada, la igualdad y buenas maneras de los andaluces permiten ser muy optimistas de cara a las siguientes jornadas.

Máxima igualdad también en Sub 13 aunque en este caso los anfitriones brillan en casa. En esta clase, el regatista del CNM Benalmádena, Roberto Aguilar, gana las dos pruebas y se pone al frente de la clasificación general provisional con dos y cuatro puntos más que los defensores del título en esta clase; Adriana Serra, del RCMT Punta Umbría, y José Manuel Pachón, del CNM Benalmádena, igual de regulares con dos 2º y dos 3º, respectivamente. A cinco puntos de podio se sitúa el regatista del RCN de El Puerto de Santa María, Luis Sánchez, que resuelve de su lado el empate a puntos con la regatista del RCN de Palma de Mallorca, Susana Bestard, al mejor último parcial con un 7º y un 4º del local frente a un 5º y un 6º de la visitante, y ambos con sólo un punto menos que el balear Curro Pascual, sexto.

La igualdad en esta clase continúa hasta el noveno puesto con los tres siguientes regatistas empatados a puntos; Martín Fresneda (CM Almería), el catalán Gonzalo Ferrando y el regatista del CN Sevilla, José Medel. Con algo más de distancia cierra el top ten el regatista del CM de Almería, David Sánchez. Impresionante el nivel y la competitividad demostrada por los más pequeños del campeonato.

Mañana sábado se celebra el segundo asalto con las primeras salidas previstas a partir de las 11:00 horas.