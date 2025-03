Matchu Lopes, segundo en Cabo Verde, primera prueba de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de kitesurf ha dado comienzo con buenas noticias para el Club Náutico Sevilla, que ha subido al podio en la prueba inaugural de la temporada por medio de Matchu Lopes (Duotone /Ion). La cita celebrada en la isla de Sal (Cabo Verde), su localidad natal, ha concluido con subtítulo para el rider español, nacionalizado en 2018.

Dejando atrás los problemas en su hombro derecho que le impidieron competir al cien por cien la pasada temporada, el que fuera campeón mundial en 2016, subcampeón en 2017 tercer clasificado en la temporada 2018 en la modalidad strapless (sin sujeciones a la tabla) ha vuelto a lo grande. Así lo ha demostrado al plantarse en la gran final de la primera etapa del calendario del World Tour GKA (Global Kitesports Association), en la que era superado por el australiano James Carew.

El podio lo han completado el caboverdiano Airton Cozzolino, defensor del título y al que Matchu Lopes derrotaba en la ronda semifinal; y el brasileño Pedro Matos.

La siguiente prueba de la Copa del Mundo de kitesurf se disputará del 1 al 6 de mayo en Dakhla (Marruecos).

Matchu Lopes: “Estoy muy contento de subir al podio en esta primera prueba, uno de los eventos más prestigiosos del Tour Mundial. A pesar de que las condiciones no han sido las mejores, estaba en casa y me ha ido muy bien a pesar de que han sido cinco días muy duros psicológicamente. Quería regresar a la competición con fuerza y lo he logrado. En semifinales puede derrotar a Airton Cozzolino, que ha ganado los tres últimos Mundiales. Próxima cita, Marruecos, donde voy a seguir luchando para ir a por el título mundial esta temporada”.

