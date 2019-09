Mundial RS:X Doce regatistas españoles en el Mundial de RS:X El domingo 22 dará comienzo en Torbole, Italia, el mundial de RS:X con la presencia del equipo preolímpico español

La clase RS:X se da cita a partir del día 22 y hasta el próximo día 28 de septiembre en Torbole, Italia, para disputar el Campeonato del Mundo de la clase en aguas del Lago di Garda.

El Equipo Pre-olímpico español formado por Blanca Manchón -actual campeona de España a quien acompañará en el evento su compañera de entrenamiento Pilar Lamadrid-, Iván Pastor, Angel Granda -actual campeón de España-, Juan Manuel Moreno y Sergi Escandell se medirá con la flota internacional de la clase en la que es la última oportunidad de clasificación abierta para los Juegos de Tokio 2020.

Otros españoles entre los casi 250 participantes serán Joan Carlos Cardona Bocarando, Blanca Carracedo, Francisco José Galindo, Fernando González de la Madrid, Guillem Segú y Tomás Vieito en la flota de cerca de 250 tablas.

En relación a sus objetivos, Blanca Manchón explica que “este Mundial me lo planteo de una forma muy ambiciosa y he corregido varias cosas a nivel técnico que me han hecho mejorar bastante. Tengo muchísima confianza en mí y me siento muy cómoda en el lago”. Además, la andaluza recalcaba que “seremos muchísimas chicas, más de 100, lo cual es algo histórico, y hay que fallar lo menos posible si se quiere estar arriba. Será fundamental la concentración en las salidas ya que habrá muchísima gente así como ir en cabeza ya que es un sitio donde la velocidad premia muchísimo y el salir bien te dará ese plus para hacer una buena manga”.

Por otro lado, el grancanario Granda, que afirma encontrarse en un muy buen estado de forma, explicaba que “en estos Mundiales estaría muy bien llegar hasta la medal race. Soy consciente de que Garda es un campo de regatas donde suele predominar el viento, y aunque ése no es justamente mi fuerte, lo voy a dar todo y más para estar lo más adelante posible”.

España tiene asegurada su participación en Tokio 2020 en RS:X femenino gracias a la plaza obtenida por Blanca Manchón en el Mundial de Aarhus 2018 (Dinamarca), donde acabó 11ª. Por su parte Iván Pastor consiguió la clasificación de España en RS:X masculino al finalizar duodécimo en la clasificación general del mismo evento.