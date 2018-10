Real Madrid Carlos Queiroz: «Tres pecados mortales marcaron la historia del Real Madrid» El técnico portugués ha repasado en una entrevista su paso por el conjunto blanco y ha analizado las causas de su fracaso

El que fuera entrenador del Real Madrid durante la temporada 2003/04, Carlos Queiroz, concedió una extensa entrevista a 'Tribuna Expresso'. En esta publicación repasó toda su trayectoria deportiva e hizo especial hincapié en su etapa en el banquillo del conjunto blanco, de la que reveló algunos detalles desconocidos hasta la fecha.

Carlos Queiroz llegó al Real Madrid en el verano de 2003 con la difícil tarea de sustituir a Vicente del Bosque. Su paso por el equipo blanco no fue el esperado: pese a que logró la Supercopa de España, se despidió de la Champions en cuartos, perdió la final de la Copa del Rey frente al Zaragoza y en Liga acabó en cuarta posición. Fue destituido al término de la campaña. ​

«Cuando me ofrecen el proyecto no fui engañado por nadie. Sabía lo que había desde que Valdano me lo ofreció. 'Necesitamos un entrenador para este proyecto y eres tú'. Cuando tienes una oferta del Real Madrid primero aceptas y piensas después. En el año en el que estuve en el Madrid fue un club vendedor y no comprador para cumplir la meta de cero déficit que el presidente había prometido a los socios. La política se basaba en esto: seis galácticos, todos del medio campo en adelante y 'Pavones' atrás. Solo que en esa plantilla también estaban Makelele y Morientes y ambos se fueron».

Sin embargo, en vista de cómo recuerda aquella etapa, de la que dice «no arrepentirse», su poder de decisión no parece que fuera el deseado por el técnico portugués: «Hablé con Morientes después de la Supercopa y le dije: 'Hasta el martes', y me contestó: '¿Martes? ¿No sabes que me han cedido al Mónaco?'. No sabía nada, pero bueno, todavía tenía a Makelele y decidí poner a Helguera de central. Pero luego Makelele se fue al Chelsea porque no vendía camisetas y para que Beckham pudiese jugar en el medio. Beckham jugaba en la banda y cuando llegó al Real Madrid ahí ya tenía a Figo».

Estas dos ventas fueron, a su juicio, trascendentales, no solo en su devenir en el banquillo sino en el del club: «Hubo tres pecados mortales cuando estuve en el Madrid. Los de las tres M: Milito, Makelele y Morientes. Esos tres pecados mortales costaron tres o cuatro entrenadores después de mi etapa y muchos millones de euros para reconstruir el Madrid. Estos tres pecados marcaron la historia. Una historia que fue mal», ha afirmado el técnico portugués.

El caso de Gabriel Milito también fue muy sonado por aquel entonces. Tras la baja de Fernando Hierro, el equipo necesitaba un central para reemplazarle. El elegido fue el argentino, cuyo fichaje finalmente no se llegó a concretar: «Había perdido a Hierro. Necesitaba un central y contraté a Milito. Firmó tras pasar los exámenes médicos y por la tarde ya no estaba apto. También propuse a Luisao, del Benfica y a Pepe, que estaba en el Marítimo. Ese año habría costado un millón y medio de euros y, años más tarde, le compraron por 30», ha confesado.