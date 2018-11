Euroliga - Barcelona-Fenerbahçe El partido de la confirmación «El partido contra el Fenerbahçe es un reto para saber dónde estamos», asegura Pesic

Tras una semana espectacular en la que el Barcelona se dio una buena imagen en casa del Panathinaikos (76-76), se consolidó en zona de playoff con una gran victoria entre el Milan (90-80) y apabulló al Real Madrid (86-69) para auparse a lo más alto de la Liga Endesa, llega un partido que debe confirmar la evolución del equipo de Pesic, el Fenerbahçe. El equipo turco comparte subliderato en esta fase regular de la Euroliga con el Real Madrid, habiendo cedido únicamente una derrota en los nueve partido que ha disputado y hoy aspira a emparejarse en lo mas alto con el CSKA. El Barcelona, con un balance de 6-3 y tras haber superado una de los tramos más complicados del campeonato, aspira a acercarse a los puestos de cabeza y aposentarse en la zona de playoff, algo que lograría con una victoria esta noche (Palau Blaugrana, 21:00 horas). Pero en el Barça tienen clara la dificultad. El primero el técnico azulgrana, Svetislav Pesic, que asegura que «sería importante ganar porque es un equipo con una plantilla muy completa y un juego completo, lo que quiere decir que tiene continuidad y juega como equipo. Una de sus características es la calidad individual de sus jugadores y tienen de los mejores de Europa en todas las posiciones, pero vive de jugar a baloncesto como equipo».

El entrenador serbio espera confirmar el buen trabajo de su equipo aunque destacó la fortaleza del rival turco: «No es fácil para los rivales enfrentarse a ellos y cuando juegas contra un equipo que juega así es complicado, pero es un nuevo reto para nosotros para ver donde estamos en estos momentos. Hay equipos donde puedes jugar una excelente defensa y un ataque normal y ganas, pero contra un equipo como Fenerbahçe no ganas». Los azulgranas llegarán relativamente descansados tras haber disfrutado de cuatro de días sin tener que jugar, algo que Pesic considera positivo: «Hemos tenido descanso con buenas sensaciones tras haber ganado ante el Madrid, pero ese no era el último partido de la temporada y fue un encuentro donde jugamos bien, ganamos y ahora llega el próximo, nada más». Y añadió: «Hemos podido tomar aire porque las otras semana jugamos cuatro partidos en siete días. Estamos bien físicamente y si se juega mucho siempre hay problemas físicos, no hay un solo jugador sin problemas, pero podemos contar con todos».

Será un duelo que se trasladará también a los banquillos. Zeljko Obradovic rige el destino del potente Fenerbahçe pero Pesic, que ha levado al Barcelona a lo más alto del continente, no ha querido analizar a su rival porque «mi trabajo es no hablar sobre entrenadores, solo sobre jugadores y no me gusta opinar sobre técnicos. Mi relación privada con él es muy buena, somos amigos, venimos los dos de Serbia, y el lleva tantos años fuera de Serbia como yo». El técnico azulgrana abundó sobre esta cuestión: « Tomamos café juntos y hablamos de baloncesto y temas personal. Hoy he tomado café con él, pero yo solo tomó dos antes del entrenamiento y hay dos entrenamientos, cuatro cafés día. Hoy solo he tomado tres porque por la mañana no hemos entrenado y después de los entrenamientos y comidas tomo un poleo menta», ha bromeado el técnico para zanjar el tema.

Hay que destacar que los últimos cinco duelos directos entre catalanes y turcos se saldaron con victoria otomana. Zeljko Obradovic parece tener la medida tomada al Barça Lassa, aunque su mejora en el juego y resultados parece evidente y el 6-3 así parece demostrarlo. La última victoria del Barça contra el Fenerbahçe en casa fue en el Top 16 de la temporada 2013-14 (93-73). Entonces aún jugaban Ante Tomic en el Barcelona y Melih Mahmutoglu en el Fenerbahçe. En esta ocasión, los turcos tienen la baja de Mahmutoglu, que ni siquiera ha viajado a Barcelona al estar lesionado, igual que Sinan Guler y Tyler Ennis. Por su parte, Sloukas y Datome son duda hasta última hora, aunque podrían jugar.