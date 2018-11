Mundial de kárate España, bronce en kumite femenino La selección logra su segunda medalla en el tatami de Madrid tras superar a Irán en la final por el tercer puesto

EFE

El equipo español femenino de kumite se hizo este sábado con la medalla de bronce en los mundiales de kárate que se disputan en Madrid, con un victoria 1-0 sobre Irán. Es la segunda medalla, tras la conseguida por la mañana por Babakar en kumite de +84 kg.

Cristina Vizcaíno sentó las bases de la victoria con un 2-0 en el primer combate, Cristina Ferrer empató luego el suyo y Laura Palacios también superó a la karateca iraní. El equipo lo completa María Torres, que no compitió hoy.

Las españolas mantuvieron una trayectoria intachable en la ronda de clasificación hasta que Japón se interpuso en su camino. Ferrer, Vizcaíno y Palacio ya ganaron la medalla de plata por equipos en la edición de 2016.

Cuerva se queda sin medalla

Por otra parte, el iraní Hamoon Derafshipour dejó al español Raúl Cuerva sin medalla al derrotarle por 6-3 con un ippon en el último segundo del combate.

El encuentro llegó a los 15 segundos finales con empate 3-3 y al talaverano no le quedó más remedio que lanzarse al ataque, lo que facilitó la respuesta contundente de su rival.

"No era mejor que yo. He pecado de intentar aprovechar sus errores en lugar de centrarme en mi trabajo. No estoy contento para nada con el combate, me equivoqué en la táctica. No hice para nada lo que pensaba", dijo un Cuerva muy apesadumbrado.