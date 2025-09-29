Semana larga antes del duelo en Las Palmas

Comienza una nueva semana para el Cádiz CF tras el empate a cero goles del pasado domingo en Carranza ante el Ceuta. Los de Gaizka Garitano tienen por delante una semana de entrenamientos de cara al encuentro del próximo domingo ante la UD Las Palmas a las 21:00 horas.

La planificación consta de cinco sesiones matinales en la Ciudad Deportiva de El Rosal y una en la Ciudad Deportiva de Las Palmas:

Lunes: Entrenamiento a las 10:45h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Martes: Descanso.

Miércoles: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Jueves: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Viernes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Sábado: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva Las Palmas

Domingo: UD Las Palmas - Cádiz CF (21:00 horas, Jornada 8 de LaLiga).

Más temas:

Cádiz CF