A una semana para que el Cádiz CF juegue en el parqué del Nasdaq

Pocos días quedan para que el Cádiz CF, a través de su filial Nomadar, salga al parquet del Nasdaq de Nueva York. O lo que es lo mismo, cuenta atrás para que el club gaditano comience a cotizar en el Down Jones, la bolsa de Nueva York, algo inédito en el deporte español.

La salida al parqué está prevista para el próximo viernes 31 de octubre, según la prensa salmón ha ido anunciado recientemente en sus informaciones.

Así, según Mundiario, la idea del club es que esta medida sirva como «un impulso decisivo para financiar el futuro complejo deportivo y de ocio Sportech, que se proyecta en El Puerto de Santa María».

La sociedad impulsa un ambicioso plan que incluye un pabellón multiusos, hotel, restaurantes y áreas recreativas. Un espacio que, de culminarse según lo previsto en 2030, podría convertirse en uno de los grandes polos de ocio de la Bahía gaditana.

Como es obvio, del Cádiz CF depende la mayoría de las acciones de su filial, en la que también aparecen socios inversores como el fondo Yorkville Advisors, que es el principal cooperador al prometer una inyección de 30 millones de dólares para dar sostenibilidad al arranque en bolsa. Además, también hay más grupos minoritarios.

La idea es que esta salida a bolsa sirva para financiar la construcción del complejo de Sportech City, valorada en unos 258 millones de euros.

A pesar de la novedad, este movimiento que da el Cádiz CF no será el único que se dé en el país. Sin ir más lejos, clubes como Getafe, Atlético o Eldense han cerrado operaciones de compraventa con fondos inversores que también quieren proyectarse en la capital del mundo financiero, donde por otra parte, existen muchos riesgos como por ejemplo cumplir con las ordenanzas reguladas de Estados Unidos o la obligación de cumplir los plazos en la construcción del proyecto.

En todo caso, si el Cádiz CF triunfa en el Down Jones podrá ser el primer club español en marcar tendencia en una alternativa de negocio que en una semana ya será una realidad para el club amarillo.

