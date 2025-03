Rubén Alcaraz y de la Rosa destacan lo positivo: «Las sensaciones han sido muy buenas»

Sensaciones positivas en los jugadores del Cádiz CF tras el empate logrado ante el Levante. Con un amplio margen de mejora, claro está, pero mostrando una imagen infinitamente mejor que en el desastroso debut liguero. El cuadro que dirige Paco López encontró el camino hacia las ocasiones y, eso sí, dejó dudas en fase defensiva y en la capacidad del equipo de materializar las oportunidades. Más allá del análisis, lo positivo es la recuperación anímica del vestuario, que fue capaz de recuperar sensaciones, tal y como destacaron Rubén Alcaraz y José Antonio de la Rosa en zona mixta.

El centrocampista catalán admitía que «ha sido un gran partido, veníamos con las ideas claras de encontrar sensaciones positivas y estamos en ese proceso de mejora. Se ha visto un Cádiz valiente, que ha creado muchas ocasiones y la lástima es que no ha llegado el 0-1 en la primera mitad«. Por supuesto, reconocía que queda mucho trabajo por delante. «Hay cosas por mejorar, pero el Cádiz que queremos es el que se ha visto en la primera mitad y en fases de la segunda. Esto acaba de empezar y tenemos que encontrar nuestro camino. Estamos en ello y estoy convencido de que vamos a ver un Cádiz fuerte con ganas de hacer un buen año«.

Alcaraz fue el encargado de lanzar la pena máxima que puso las tablas en el marcador. Un especialista que no esconde que «los nervios se llevan por dentro en los penaltis, pero por suerte ha ido bien y he podido hacerlo«. Sin duda, el catalán demostró que su presencia en el once es innegociable debido a su intensidad y capacidad de liderazgo. Un capitán sobre el césped que Paco López ya ha reconocido en varias ocasiones públicamente la importante que debe tener en su equipo.

Por su parte, José Antonio de la Rosa hizo hincapié en los matices aplicados por Julián Calero que dificultaron la empresa amarilla. «Ellos se ajustaron bien el descanso y a nosotros nos complicó su forma de jugar, pero creo que hemos entrado bien desde el banquillo. El punto nos puede a saber a poco por la primera parte que hemos hecho, pero creo que es un punto positivo«.

El onubense, que saltó al césped en la segunda mitad y no se mostró atrevido a la hora de ser vertical en el juego, destacaba la reacción del equipo. «Nos hemos podido recomponer bien. Muy buena reacción al gol encajado«. Por último, ya lanzaba el grito de guerra de cara al próximo encuentro como local del Cádiz ante el CD Tenerife. »A intentar sacar los tres puntos en casa«.

