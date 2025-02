Pellegrino: «Ahora sí podemos decir que esto es una final»

Cuando ya no hay más vuelta de hoja, cuando prácticamente está casi todo perdido y el Cádiz solo puede ganar para que este fin de semana no sea ya virtualmente equipo de Segunda División, Mauricio Pellegrino habla de final. Ahora, cuando las finales realmente se jugaron hace semanas frente a Celta, Rayo Vallecano o hace unos días ante el Mallorca.

El cambio de discurso es de un entrenador que ya sabe que no hay más y que quizás ganar este domingo al Getafe de lo único que le valga sea para retrasar un poco más lo inevitable. Este Cádiz ha tenido tantas oportunidades que llama poderosamente la atención que ahora sí el técnico argentino esté decidido a arriesgar y poner toda la carne en el asador. Ojalá no lo sea, pero parce que ya es demasiado tarde.

Con todo, de nada sirve mirar a lo que viene y lo que hagan los demás si no se saca adelante el choque frente al Getafe. Por eso, lo primero es vencer el domingo y luego ya veremos. Ganar por dignidad, respeto y por qué no aferrarse al clavo ardiendo que le queda al conjunto gaditano. «Hemos trabajado a conciencia sabiendo de la importancia del partido. Este partido sí podemos decir que es una final y en estos momentos sabemos de la dificultad de la temporada y lo que está siendo de complejo para todos», explica Pellegrino.

El entrenador no olvida una máxima que suena hasta perogrullada, todo el mundo se juega las papas en estos partidos, seguramente unos más que otros, pero algo hay en juego para todos. «Nos jugamos mucho en este partido, la posibilidad del resultado final no lo sabemos pero sí es posible ganar este partido. Hay que centrar la energía en tirar del mismo lado para sacar esto adelante, por ahí pueden cambiar las cosas. Hay que centrarse en el objetivo frente al Getafe«.

Pellegrino habla de final pero nada más. No habla de milagros ni proezas, y hace bien pues hacer cuentas ahora mismo es algo tan ridículo que si el Cádiz no gana no tendrá ya ni margen para hacerlas. «Tenemos que defender esta posibilidad hasta el final. Ya no hay tiempo, los chicos se han esforzado tanto y es normal a veces perder ese control porque ese esfuerzo no ha sido recompensado con resultados. Estamos en esta situación porque hemos cometido errores en todos los estamentos del club. Tenemos una posibilidad y nuetra obligación es defenderla hasta el final».

«Tenemos la obligación moral de ganar»

¿Y por qué ahora sí es una final y no lo anterior? El tiempo, siempre inquebrantable y duro es imperial para todos. A este Cádiz se le ha acabado, no le da ni una sola oportunidad más si no gana su, ojo, quinto partido de la temporada. «Siempre hemos dicho que se tenía que notar lo que nos jugábamos pero ahora no hay tiempo y la brecha es alta. Antes teníamos más margen pero siempre hemos ido abajo en la tabla y a traspiés. Uno como entrenador no quiere precipitar las cosas por no perder el control pero ahora solo quedan cuatro jornadas. Solo pensamos en ganar este partido, es nuestra obligación moral ganar este encuentro. No queda más que esto», explica el entrenador cadista.

Respecto a un posible cambio de dibujo volviendo al 4-4-2, Pellegrino recuerda que «el estilo del equipo siempre ha sido el mismo. Hemos cambiado cosas como el día del Mallorca o el del Madrid. En los dos últimos partidos los pequeños detalles han sido para los rivales, con poco nos han hecho daños. Ante el Mallorca estuvímos nerciosos y necesitamos tener esa cabeza para no cometer errores. Ante el Madrid estuvimos 65 minutos dentro del encuentro y con ocasiones claras con el 0-0. No pudimos tener esa efectividad, luego fuimos a remolque y nos mataron. Ahora tenemos que sacar lo bueno para ir a por todas en este encuentro«.

«Todo se hace con intención positiva»

El míster cadista echa un ojo a un vestuario que ha cometido errores en el campo pero que según el entrenador no ha perdido un ápice del compromiso por la salvación. «Todos están trabajando bien. Se están preparando y saben el compromiso personal que tenemos. A pesar de no haber tenido y sacado los puntos que podíamos sacar, el grupo está trabajando muy bien. Tenemos altibajos, cometemos errores y tomamos malas decisiones pero nunca ha faltado el nivel de compromiso. Hemos corrido más que los rivales en muchos partidos pero eso no se paga con aciertos porque el fútbol es mucho más que correr«.

Con todo, es inútil mirar más allá del choque del domingo. De nada sirve mirar al duelo en Sevilla o ante Las Palmas. Lo dice así Pellegrino. «Vamos a centrarnos en ganar este fin de semana, no voy a hacer cuentas. Si ganamos el próximo partido quizás lo miraremos con otra perspectiva, entendiendo que necesitamos carambolas. Cuando uno tiene varios partidos seguidos hay que caminar con pasos cortos. El equipo está bien para competir, tenemos cambios y podemos competir sin problemas», explica en relación a posibles rotaciones de cara a los siguientes partidos que vienen.

Encuentros a los que no mira, ni tampoco a los de los rivales. «No podemos controlar lo que pasen en otras canchas. Tenemos que proyectar nuestro corazón en el partido, dar todo lo que tenemos y lo que depende de uno. Se han dado resultados que nos favorecían pero nosotros hemos fallado. Hay que ser certeros y sacer el encuentro adelante».

Cuestionado por las cartas del presidente y los jugadores, el entrenador las valora positivamente. «Me parece bien que hayan pedido un esfuerzo más porque tenemos una posibilidad de quedarnos en Primera. Todos hemos fallado, nos pesa no haber llegado a esta situación con mejores resultados pero el orgullo es lo último que se debe perder. Hay que ser una piña el próximo domingo para ganar el partido«.

«Hay que valorar la intención, el presidente y los jugadores la tienen y es positiva. Todos tenemos la intención de dar nuestra mejor energía y es algo que debemos valorar. Vamos a por todas y con eso nos debemos quedar», añade el técnico cadista.

Sobre el Getafe, un rival salvado y que llega con poco en juego a Carranza, el técnico no se fía: «Son buenos en juego directo, tienen gente muy buena en el centro del campo. Es un rival incómodo y por eso necesitamos ser inteligentes. No podemos cometer errores que nos cuesten el encuentro, hay que tener un nivel de concentración importante para sacar el choque adelante», concluye.