Las notas del Cádiz - Burgos

Gaizka Garitano realizó dos cambios en el once con respecto al alineado en la victoria contra el Huesca. Bojan Kovacevic, que se perdió el encuentro contra los oscenses al llegar muy justo de su compromiso con la selección serbia sub21, y Suso, con molestias aquel día, recuperaron su lugar en el once en lugar de Jorge Moreno y Yussi Diarra. El que sí que repetió fue Raúl Pereira. El canterano hizo un buen partido y el técnico vasco decidió prolongar su confianza en el lateral otorgándole una nueva titularidad.

En el descanso, y con la remontada del Burgos, Garitano agitó el partido y realizó tres sustituciones. Entraron Efe Aghama, Mario Climent y Dawda Camara. El delantero de ascendencia mauritana sustituyó al lesionado Álvaro García Pascual, mientras que los otros dos elegidos para abandonar el campo fueron Tabatadze y Pereira. También tuvieron minutos Roger Martí y de la Rosa, pero el Cádiz no pudo evitar la primera derrota de la temporada en casa.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Bien Hizo un auténtico paradón en la misma jugada en la que el Burgos logró el empate. Fue víctima de la desconexión de los amarillos en los cinco minutos en los que el cuadro visitante dio la vuelta al marcador. Iza Carcelén Suficiente Venía de completar grandes encuentros, y no estuvo en su mejor versión ante el Burgos. Involucrado y comprometido, tuvo tramos en los que se asoció bien con Suso y Ontiveros. Bojan Kovacevic Suficiente Volvía a la titularidad el central balcánico, que transmitió menos seguridad de la habitual a base de algunas imprecisiones. Anotó el tanto del provisional del empate que fue anulado por fuera de juego de Camara. Iker Recio Suficiente Dejó una sensación parecida a la de Kovacevic, ya que no logró ofrecer toda la fiabilidad defensiva que venía demostrando. También protagonizó alguna imprecisión. Raúl Pereira Suficiente El canterano repetía en el once tras su buena actuación ante el Huesca. En los primeros compases pudo desplegar sus armas en ataque, pero con el paso de los minutos comenzó a sufrir por su costado en términos defensivos. Fue sustituido al descanso. Ortuño Suficiente Sin apenas incidencia en la creación de juego e incómodo durante el choque. Volvió a compartir medular con Álex Fernández. Álex Fernández Suficiente No fue el mejor escenario para desplegar su fútbol, ya que el Cádiz no dominó la posesión y en la segunda parte pocos espacios encontró ante el bloque bajo implantado por Luis Miguel Ramis. Suso Notable De lo más destacable del partido porque lo intentó una y otra vez y se echó el equipo a las espaldas para marcar el empate. Partió desde la banda derecha para cederle la mediapunta a Ontiveros. Tabatadze Insuficiente El partido más flojo del futbolista georgiano desde que aterrizó en el Cádiz. No estuvo cómodo y no encontró situaciones para mostrar su potencial ofensivo. Fue otro de los sustituidos al descanso. Ontiveros Notable Una de las buenas noticias para este Cádiz a pesar de la derrota es el reencuentro goleador del marbellí. Participativo, intentó generar peligro desde distintas posiciones del frente de ataque. Álvaro García Notable Tuvo que ser sustituido al descanso por unas molestias. Tal y como acostumbra, fue pura energía en el trabajo. Le dio el pase a Ontiveros en el tanto inicial y estuvo muy cerca de hacer otro en un disparo que se le marchó fuera. Dawda Camara Suficiente Entró al descanso por la lesión de Álvaro García y tuvo que lidiar con los centrales burgaleses. Fue importante en el empate de Kovacevic, pero un fuera de juego polémico del delantero hizo que el tanto fuera anulado. Efe Aghama Notable A pesar de no estar muy acertado, hay que destacar del joven futbolista que no se escondió y que buscó el desborde y la verticalidad desde la banda izquierda en el segundo tiempo. Mario Climent Suficiente Entró en el descanso y no pudo ofrecer lo que Gaizka Garitano trató de encontrar. Volvió a tener minutos tras la sanción cumplida ante el Huesca. Roger Martí Bien Tuvo quince minutos y a punto estuvo de empatar en un remate de cabeza que interceptó Cantero. Se llevó un fuerte golpe que obligó a colocarle un aparatoso vendaje. De la Rosa S.C. Fue otra de las buenas noticias ya que reaparecía después de varias jornadas ausente por lesión. Tuvo pocos minutos y no pudo influir demasiado en el juego.