«Cuando se pierde, todo son problemas y cuando se gana, se enmascara todo»

El Cádiz afronta este martes un duelo importante para intentar romper la mala racha de resultados. No hay tiempo prácticamente para entrenar y casi tampoco para analizar la situación, tras la derrota ante el Alavés. Pero Álvaro Cervera apela a continuar con el trabajo en bloque para cambiar la dinámica.

«No somos un equipo de recuperar para jugar cada tres días , pero al menos tenemos un partido rápido. Es una salida difícil. Es un equipo que ha perdido los dos últimos partidos de liga y está obligado a ganar. Es un campo difícil y nosotros tampoco estamos ni en nuestro mejor momento ni tampoco con la fortuna necesaria para sacar adelante unos partidos en los que hemos merecido algo más. En todo caso, afrontamos todos los partidos con la idea de que podemos ganarlos y con esa idea vamos a Villarreal», explicó en rueda de prensa tras el último entrenamiento.

«En el fútbol, cuando no se gana todo son problemas (físico, psicológico, táctico) y cuando se gana, se enmascara todo . Ahora mismo intentas buscar soluciones en todos los aspectos. En el anímico, los jugadores están fastidiados porque hacen cosas para sacar algo y no lo sacan. En el táctico, no creo que seamos ningún equipo desordenado ni mucho menos y en el físico, tampoco. Ahora tenemos la duda de cuándo ganaremos y de cómo ganaremos. Y no va a depender de que juguemos mejor o peor. Va a depender de muchos factores. Algunos están en nuestra mano y otros, no», explicó sobre la situación actual.

En este sentido indicó que «animicamente el grupo no está acostumbrado a esta situación. Tanto tiempo sin ganar es una situación que no se había dado y cuesta sobrellevarla».

«¿Cuándo ganaremos? No va a depender de que juguemos mejor o peor, sino de muchos factores»

Pese a que asegura no tener la receta para romper la dinámica, Cervera explica que «en los últimos dos partidos no creo que hayamos hecho para recibir cuatro goles y no marcar ninguno . De los cuatro, salvo el primero del Espanyol que es un córner, los otros son totalmente evitables. Ahora mismo lo que hay que buscar es mejorar un poco en todo para ser un poco mejores y que cuando tenga que actuar la suerte esté un poco más a favor».

La situación «diferente» del Villarreal

Pese a que el Cádiz llega tocado, tampoco la situación del Villareal es positiva tras dos derrotas consecutivas en liga. Pese a todo, el técnico cree que su situación «es diferente a la de nosotros. Han perdido en liga pero han goleado en Europa. Están en todas las competiciones. Tienen recambios para todas las posiciones. La situación es muy diferente a la nuestra. Tienen muchos recursos y verán el futuro de otra manera que nosotros , que cuando no tenemos los resultados vemos el futuro muy negro».

«El Villarreal tiene muchos recursos y verá la situación de una manera diferente a nosotros»

Para Cervera « las opciones que deje el Villarreal pasarán por lo que hagamos nosotros. Si estamos bien en defensa, robando balones, tendremos opciones. Si están cómodos con el balón, cambiarán mucho nuestras opciones. Esperemos encontrar una versión mejor nuestra y poder aprovechar nuestras opciones».

«Algún cambio habrá»

Ante la acumulación de partidos, Cervera asegura que «algún cambio tiene que haber porque hay jugadores a los que se les pueden exigir más y otros que les cuesta más en función de su condición y también de su posición en el campo. Haremos un equipo lo más competitivo posible para intentar sacar el partido adelante».

Pese a cómo se desarrolló el partido contra el Alavés en la primera y segunda parte, el técnico considera que la metamorfósis tras el descanso no se produjo por el juego del equipo, sino por el gol del rival. «Para mi no se corresponde con la realidad de qué jugador juegue o no. Depende de que el equipo contrario iba ganando y tuvimos más campo para atacar . Hay jugdores mejores en una posición que en otra. pero si hubo algo que cambuó el partido fue su gol».

«Los goles encajados creo que no son aciertos del rival. Lo que más me disgusta es que pienso que eran evitables»

«Hay jugadores que cuando están el equipo es mejor ofensivamente y con otros, defensivamente. Pero eso es compensarlo que es lo que hemos hecho siempre. No todos los jugadores son buenos en todos los registros» , explicó.

Un aspecto que preocupa bastante a Cervera es que el Cádiz haya encajado tantos goles. «Los goles encajados preocupan . Sé que en otra categoría es menos complicado manejarlo, pero sobre todo me disgusta es que son evitables. Para mi no son aciertos del rival, que te haga una jugada en la que te desborda. Han sido un corner, rebote, penalti. Cómo puedes evitarlo? Pues no sé porque muchas veces va en la sensación que tienes en la cabeza».

Sobre la ausencia del rédito a balón parado, el entrenador cadista explicó que «ponemos más hincapié y recordamos entre semana algunas cosas. Pero no solo es cuestión nuestra, también del rival. No hemos sido tan fiables, pero trabajamos el balón parado como siempre ».