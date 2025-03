Arrasate: «No se ha visto que un equipo se jugase más que el otro»

Jagoba Arrasate valoraba el partido de su equipo ante un Cádiz que "nos puso en más aprietos en la primera parte", reconocía el técnico del cuadro navarro.

A pesar de los muchos cambios en el once titular, el entrenador de Osasuna destacaba que su equipo compitió de principio a fin. "No he visto que un equipo se jugase más que otro. Hemos hecho muchos cambios pero el equipo ha competido bien . En la primera parte el Cádiz ha tenido un par de ocasiones pero luego el encuentro se ha equilibrado. Somos honrados y trabajadores ante un rival que en casa lo estaba haciendo bien".

Para Arrasate la clave del choque fue el gol de Rubén García. "En estos partidos los detalles marcan. El orden y el sacrificio es importante para nosotros, nos hemos defendido bien en todo momento incluso con uno menos".

Y a pesar de la derrota amarilla, el entrenador ve con muchas posibilidades al cuadro cadista de salvarse. "Veo al Cádiz con las ideas muy claras y con un entrenador que sabe lo que quiere. Si el Cádiz si hubiera adelantado en la primera parte el encuentro habría sido otro".

Cuestionado por el estado físico de Chimy Ávila, que tuvo que retirarse en el calentamiento, el vasco apuntaba que "aún es pronto para saber el alcance de su lesión".