Bobby no ve imposible ganar al Barcelona: «Tengo fe en mis compañeros»

Bobby Adekanye fue el último en debutar de los seis fichajes del Cádiz en el pasado mercado de verano. El nigeriano tuvo sus primeros minutos en Elche tras un periodo de adaptación en el que el jugador cada vez se siente mejor.

“Fue lo soñado desde que comencé a jugar al fútbol cuando tenía seis años. Desde ese tiempo he estado en muchos equipos grandes en Europa, pero ese paso que ahora he dado en el Cádiz creo que es uno de los más grandes de mi carrera. Lo estoy disfrutando, tengo unos compañeros magníficos que me están ayudando y un entrenador que también lo está haciendo. Estoy muy contento de haber elegido jugar en el Cádiz”, explica el futbolista.

Un debut con el que salió contento, aunque también está convencido de que puede aportar mucho más. “Llevaba mucho tiempo sin jugar y antes de salir estaba nervioso . Pero eran nervios buenos. Después de tocar mi primera pelota me sentí muy cómodo. Estoy contento por esos primeros minutos. Tengo ganas de tener más minutos y aumentar la confianza para ayudar al máximo al equipo”.

Bobby reconoce que su lugar preferido es en la banda derecha donde se siente más cómodo. “Mi posición favorita es la banda derecha. Ahí es donde me siento más cómodo. Por ahí me puedo meter por dentro y por fuera, ser más creativo. Pero da igual dónde me ponga el míster. Estoy preparado para jugar donde sea. Soy un jugador joven y cada día quiero aprender más”.

Explicaba las instrucciones que recibió de Cervera antes de pisar el césped. “ Que me quedara en la banda y que, cuando la tuviera y viera espacios para crear algo, que lo hiciera sin pensarlo . En esos minutos he podido dar lo que podía. Sé que el míster sabe que puedo hacerlo mucho mejor y yo también lo creo igual. Seguro que en los minutos que me dé mostraré lo que tengo”.

Las opciones del Cádiz este sábado

El sábado visitará el Ramón de Carranza el FC Barcelona, club en cuya cantera comenzó. “Los recuerdos que tengo de Barcelona son todos bonitos. Estuve en la residencia de La Masía y solo sigo escuchando buenas cosas. Este partido del sábado será especial para mí porque veré algunos jugadores que he jugado con ellos desde infantiles. Tengo muchas ganas” .

El sábado el jugador amarillo se reencontrará con viejos amigos.“Oscar Mingueza es de mis mejores amigos. Lleva algunos partidos titular y está haciendo las cosas bien. Tengo muchas ganas de verlo para hablar del pasado. Pero cuando el árbitro pite ya no seremos amigos”

No ve imposible ganar al conjunto blaugrana y cree que si se dan las condiciones se puede lograr. “Soy optimista y tengo mucha fe en mis compañeros. Estamos entrenando muy bien y si todo el mundo en el partido estamos concentrados, tenemos una buena ocasión para que los tres puntos se queden en Cádiz”.

¿Puede valer de algo la victoria ante el Real Madrid? “Ojalá sea igual porque lo que hicimos en Madrid fue una cosa espectacular. Desde el minuto uno al último estuvimos muy bien, concentrados. Viajamos a Madrid para ganar y lo hicimos. Ojalá hagamos lo mismo que ante el Madrid y el resultado sea igual”.

