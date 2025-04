Álex, el chirigotero

Que el Carnaval de Cádiz siempre ha estado muy unido al amarillo y azul es algo tan evidente que el himno oficioso del equipo cadista es un pasodoble de una chirigota, la de Manolo Santander 'La familia pepperoni'. Y ahí comienza una senda unida por muchos jugadores amarillos, entrenadores, el último Álvaro Cervera, e incluso presidentes. Hasta Manuel Vizcaíno ha promocionado la nueva camiseta cadista en el Teatro Falla.

Y en este 2023 no ha faltado la presencia amarilla en el Falla, incluso en el escenario del coliseo cadista. Ha sido con el capitán del conjunto cadista Álex Fernández. El jugador no ha dudado en atender a la llamada de la chirigota de Puerto Real 'To me pasa a mi, los desgraciaitos.

El jugador cadista apareció en un momento del repertorio con la equipación cadista. "¿Qué pasa picha? decía Álex, que recordaba que son 25 jugadores en la plantilla, ante lo que Antoñito, el director de la agrupación, se lamentaba que le hubiera tocado el pelirrojo, en referencia a lo que se decía sobre la mala suerte de personas con este color de pelo.

Una breve pero llamativa intervención de la que el jugador hablaba minutos después tras el escenario en COPE. "Estaba nervioso y me han dado la oportunidad de pisar las tablas del Falla que es algo único . Cuando vine a Cádiz me aficioné mucho al Carnaval. Tengo una buena relación con Antoñito, son muchos años aquí y me siento muy identificado con la ciudad y con la gente. Para mi participar en el Carnaval es algo muy bueno. No tengo voz pero sé lo que supone el Carnaval para la gente de Cádiz", señalaba.

Sobre el concurso, Álex reconoce que "estoy atento a las chirigotas y veo que hay un nivel muy alto. Es un carnaval para disfrutarlo y vivirlo. El Carnaval de Cádiz es algo muy importante para los gaditanos y yo lo valoro mucho".