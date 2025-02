Cervera: «El punto sirve para recordar que jugando así podemos competir en Primera»

Un punto que sabe a gloria por el rival, el escenario y por las dudas que este Cádiz venía acumulando en las últimas semanas. El empate permite volver a creer en lo que se estaba haciendo y dar una vuelta de tuerca más en la filosofía de juego de un equipo y un entrenador que se vale de este resultado para recordarlo a los presentes.

Álvaro Cervera recordaba que "veníamos siendo un equipo equivocado en los últimos partidos. Hay diferencia grande entre unos equipos y nosotros. Queríamos volver a nuestro sitio de la manera equivocada y creo que la manera es la de hoy. Llegar vivos a los útimos minutos del partido. Es difícil ver un partido así pero la única manera de jugar este partido es así porque hay mucha diferencia entre unos equipos y nosotros . De otra manera es casi imposible sacar un punto".

El técnico amarillo apuntaba que "ya era hora el primer penalti a favor", y destacando lo que significa el empate, Cervera explicaba que "nos sirve para darnos cuenta, que la mayoría lo sabemos, que el equipo juega así porque todos estamos convencidos que hay que jugar así. Si no lo hacemos hay mucha diferencia entre unos equipos y otros".

"Todos tenemos que ir mejorando y en cuanto hemos hecho algo diferente los rivales son mejores que nosotros. Cuando queremos hacer más cosas el rival es mejor y cuando lo reducimos a defender y contraatacar ahí tenemos alguna posibilidad . En cuanto lo aumentamos a más situaciones no somos buenos y eso se ha demostrado en el último mes", añadía el entrenador cadista.

Cuestionado si la mejoría amarilla fue por la motivación ante el rival de enfrente, Cervera afirmaba que "la diferencia es que contra el Barcelona o el Madrid sabemos que es la única manera de tener alguna posibilidad. C uando vienen otros qeuipos que no tienen nombre pero son buenos pensamos que podemos tener otra posibilidad de otra manera y ahí nos equivocamos porque son mejores que nosotros . No podemos ganar los partidos por ser mejroes que el contrario, tenemos que ganarlo por hacer que ellos sean peores que nosotros. De momento no somos tan buenos como otros equipos".

«Llegará el momento en que pelearemos en igualdad de condiciones»

Un partido en el que reaparecieron jugadores como José Mari, Jonsson y Álex. "Que se recuperen jugadores es tan importante como el punto que hemos sumado".

Incidiendo en la importancia del empate, el técnico amarillo explicaba que "este punto te da la posibilidad de no tener que explicar nada, que nos demos cuenta todos que ahora mismo nosotros no estamos en disposición de competir a la manera que compiten algunos equipos. No llegamos a ese nivel pero compitiendo a la nuestra".

Un partido que permite además aliviar los últimos sinsabores cadistas. "Te das cuenta que la gente estaba preocupada porque el equipo se estaba cayendo y sumas un punto en un campo importante y que la gente siga creyendo con nosotros. No somos unos virtuosos pero vamos a trabajar lo indecible para dejar este equipo en Primera. Intentaremos en un futuro pelear en igualdad de condiciones en muchos campos y que la gente siga creyendo en su equipo".