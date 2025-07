Kiko Casilla recuerda cómo fue su vuelta a Cádiz: «Lo pasé fatal, no tenía ni ganas de jugar»

«Lo pasé fatal. Por decirte que no tenía ni ganas de jugar a fútbol. Casualidad de la vida, vuelvo al Espanyol, porque soy el jugador del Espanyol y en pretemporada toca jugar el Trofeo Carranza«. Son palabras de Kiko Casilla, quien fuera guardameta del Cádiz CF entre 2008 y 2010, en el podcast 'El After de Post United'. Lo cierto es que no es la primera vez que el guardameta catalán reconoce que el tramo final de su etapa en la Tacita de Plata fue muy duro para él y su familia, aunque en esta ocasión cuenta como fue su regreso a la ciudad y su reencuentro con la afición cadista.

Nacido en Alcover (Tarragona), el portero fue pieza fundamental del ascenso a Segunda que culminó en Irún y, una campaña más tarde, no pudo evitar el descenso a la categoría de bronce. Tras la mala temporada, Kiko Casilla regresó al Espanyol, que por aquel entonces dirigía Mauricio Pochettino, y le tocó volver a jugar en Cádiz para defender la camiseta perica en el Trofeo Carranza. «Eso era en julio, y eso (el descenso) había pasado en junio. Yo me había ido de Cádiz en junio. Yo no jugaba, jugó Kameni, o Cristian, no me acuerdo quién jugó el primer partido», explica.

Kiko Casilla: «Pochettino sabía lo que me había pasado el año anterior»

«El primer partido lo ganamos, pero el recibimiento fue de tal para arriba, una locura. Llegamos a la final, creo que fue contra el Atlético de Madrid, y Kameni, a los 25 o 30 minutos se lesiona«. En aquel momento, Kiko Casilla pensó que sería Cristian Álvarez el que sustituiría al africano porque «yo era como el tercer portero y es una final, aunque sea un Trofeo Carranza. Además, era un día muy significativo para el Espanyol, porque se cumplía el aniversario de Dani Jarque. Hacía un año desde el fallecimiento Era un torneo de verano, pero era un torneo importante para poder dedicárselo a él. Y ni corto ni perezoso Pochettino me mira y me dice, a jugar«.

Kiko Casilla continúa explicando que el técnico argentino era consciente de todo lo que había vivido el año anterior en Cádiz. «Él sabía lo que me había pasado ese año anterior. Y me dijo, tira, para adentro. Era un Espanyol contra el Atlético de Madrid, pero la afición era cadista, era del Cádiz. Total, imagínate. Imagínate, madre mía«, recuerda el guardameta que, años más tarde, defendería la portería del Real Madrid, Leeds United, Elche, Getafe y de la selección española.

En el final de la anécdota, Kiko Casilla asegura que la confianza de Pochettino fue crucial aquel día. «Me crecí e hice un partido bastante bueno. Llegamos a los penaltis y ganamos los penaltis. Pare uno o dos penaltis. Total, que ganamos el Trofeo«, recuerda el guardameta.