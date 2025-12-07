José Alberto: «Nos dejaron con vida y nosotros creemos hasta el final»

«Ha sido una montaña rusa». Con esa frase tan acertada resumía José Alberto López, técnico del Racing de Santander, lo vivido en tierras gaditanas. El Cádiz se puso por delante en el marcador con los goles de Roger Martí y Dawda Camara, pero la calidad cántabra terminó imponiéndose en un encuentro marcado por las ocasiones, los goles y las tarjetas amarillas. «Ha sido un partido muy difícil y trabado. El Cádiz, antes del descanso, tuvo la oportunidad del 3-1, pero nos dejaron con vida y nosotros creemos hasta el final. No sé si el resultado es justo o no, pero lo hemos conseguido con contundencia arriba», explicaba el entrenador en rueda de prensa.

Eso sí, José Alberto López reconocía que «no estoy contento con el inicio, pero creo que ellos con muy poco se han puesto 2-0. Hemo sabido competir en un escenario tan complicado como el Carranza. Hemos hecho un golazo con el 2-1 y luego el equipo ha ido a más. Hemos competido ante dos bicharracos del Cádiz pero nos hemos vaciado. Hemos ajustado alguna situación y el equipo ha mejorado. Creo que esta victoria es de fe y creer en lo que hacemos«.

En esa línea mantenía su discurso el técnico, que afirmaba que «ha sido un partido de montaña rusa» y añadía que «el fútbol no entiende de justicia, hemos hecho más goles que el rival«. Con esta victoria, el Racing de Santander se mantiene en posiciones de ascenso directo a Primera División. »Hay que seguir con humildad. La tendencia de los últimos partidos es la línea que queremos ver y exigir a los rivales. Tenemos que seguir, el equipo puede mejorar«, finalizaba.

