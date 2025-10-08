Javi Gracia vuelve a los banquillos de Segunda

El que fuera entrenador del Cádiz CF, Javi Gracia, ha decidido volver a los banquillos tras un tiempo sabático. El responsable del ascenso más rápido del Cádiz CF a Segunda tras descender a Segunda B quiere volver al mercado y para ello no ha tenido más remedio que regresar en una categoría, la segunda inglesa, y para dirigir a un equipo que, como el gaditano, también conoce del pasado.

Por tanto, el pamplonica vuelve a un banquillo donde ya brilló hace tiempo, concretamente, lo hace para sentarse en el del Watford FC de Londres después de que el conjunto inglés ha decidido apostar nuevamente por él. De hecho, la huella de Gracia en Vicarage Road es profunda después de conseguir en la 2018/19 meter al club en la final de la FA Cup, el mayor logro deportivo de su historia.

El técnico español estaba sin entrenar desde la 22/23 que lo hizo también en Inglaterra y para dirigir al histórico Leeds United. Desde entonces, el navarro ha visto los toros desde la barrera y aunque su nombre siempre ha estado sonando tanto para dirigir equipos de la Premier como de la Liga, lo cierto es que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido quedando sin ese nombre al que ahora quiere volver a sacarle brillo.

Gracia suele vivir en Málaga, capital de la Costa del Sol que ha tenido que dejar para volver a ponerse el chándal. El ex del Cádiz CF sustituye en el cargo al ex del Valladolid, el uruguayo Paulo Pezzolano, que solo ha durado diez partidos al frente del equipo. Con su destitución, ya son once los entrenadores cesados por el Watford y la familia Pozzo, la que fue socia de la familia Pina tanto en Udine como en Granada, desde el año 2020.

El Watford milita actualmente en la Championship (segunda división inglesa) y ocupa la undécima posición en la tabla. El objetivo es claro: devolver al Watford a la Premier League, una categoría que no pisa desde la temporada 2021-22. Desde entonces, por el banquillo de los hornets han pasado nombres tan reconocidos como Ranieri, Hodgson, Quique Sánchez Flores, Xisco o Bilic.

Además de al Cádiz CF, al que llegó procedente del Pontevedra para ascenderlo a Segunda y ser destituido en el invierno siguiente para que volviera Víctor Espárrago y volver a Segunda B, Gracia ha entrenado a equipos como Villarreal B, Olympiakos de Volou, Almería, Osasuna, Málaga, Rubin Kazan, Valencia, Al-Saad y los antes mencionados clubes británicos.

