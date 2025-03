Cuando a Jaume Costa lo compararon con Dani Alves en su presentación con el Cádiz CF

El pasado domingo, en la derrota del Cádiz CF en el Carlos Belmonte había un testigo de excepción con pasado cadista que era Jaume Costa, actual jugador del Albacete y que lo fuera también del Valencia, Villarreal o Mallorca, todos en Primera.

En aquel año de amarillo, Jaume estuvo en la plantilla que comenzó con Javi Gracia en el banquillo y la terminó Víctor Espárrago con el descenso a Segunda. El joven lateral zurdo llegó como cedido por el Valencia y así recuerda su breve paso por Carranza en una entrevista en el podcast Offsiders.

A Jaume Costa lo compararon con Dani Alves en su presentación como cadista. ¿Por qué? Así lo cuenta: «Encima mi entrenador del filial del Valencia, Óscar Fernández, me había comparado con Dani Alves. En mi presentación con el Cádiz me lo dicen. Ahí me di un golpe de realidad. El lateral izquierdo tenía 35 años y yo 20. No me hacían la vida imposible porque eran buenas personas, pero eran muy veteranos».

Tiene 36 años ahora y reconoce los errores que cometía en sus inicios profesionales: «Javi Gracia me hablaba mucho, pero no tenía esa competitividad que tenían mis compañeros. Dormía cinco horas de siesta, por la noche no podía dormir, no desayunaba... ese tipo de cosas», dijo.

De hecho, no jugó demasiado con el técnico navarro. «Jugué 15 partidos pero me sirvió porque aprendí muchísimo con gente veterana. Estar con Villa o Silva es fácil, tienen un aura increíble, pero en el Cádiz la gente se estaba ganando estar en un equipo profesional como tú. En aquella época lo pasé mal porque era el mas joven».

Así las cosas, quiso marcharse en enero. «En Navidad hablé con mi representante porque había jugado dos partidos y me dijo que a lo mejor era el momento de volver al filial del Valencia».

Pero no volvió sino que se vio las caras con Gracia. «Ahí me armé de valor y fui a hablar con el entrenador. Me acuerdo que fui cagado, acojonado, me sudaban las manos. Era Javi Gracia. Le dije que estaba contento porque iba progresando. Él me dijo que tenía una competencia muy dura, está en tu decisión irte o no, pero si te quedas quizás puedas jugar un poco más. Yo decidí quedarme y al partido siguiente jugué titular. Contra el Nàstic, recuerdo que perdimos. Dos o tres partidos después tiraron a Javi Gracia en los que yo jugué de extremo».

Desde esa conversación, todo fue hacia arriba y su carrera despegó. «Vino Víctor Espárrago, un entrenador al que le gustaba tirar el autobús atrás. No sé por qué le gusté y empecé a jugar todos los partidos de extremo. Dos días antes del último partido de Liga, Víctor Espárrago me dijo que quería que me quedase en Segunda un año más y le dije que me comprometía a ello si lo lográbamos. Estaba muy cómodo, Cádiz es una ciudad increíble y la afición... el campo ese es una pasada», concluye con cariño.