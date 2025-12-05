El excadista Aridane se hace un Cayetano pero con hat trick incluido

La Policía Local de Almería ha detenido durante la madrugada de este viernes al excadista y actual futbolista de la UD Almería Aridane Hernández, quien ha dado positivo en las pruebas de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico.

Según han informado fuentes próximas al caso a la agencia Efe, el defensa habría colisionado contra tres vehículos estacionados y posteriormente habría estrellado su coche de alta gama en los accesos del residencial en el que tiene su domicilio, en el barrio de la Vega de Acá.

El futbolista, según las mismas fuentes, ya ha quedado en libertad y ha podido entrenar este viernes por la mañana junto al resto de sus compañeros, que preparan el partido que disputarán el sábado en Andorra, de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermition.

Como es público y notorio, hace no mucho, el torero Cayetano Rivera Ordóñez sufrió un accidente similar en la provincia de Sevilla aunque en este caso el maestro no se practicó el control.

