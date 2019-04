VÍDEO: ALEJANDRO SANZ EN CÁDIZ Alejandro Sanz: «Llevo dos días llorando sin poderme contener». Los «momentazos» de su visita a Cádiz Cádiz en el corazón y por bandera. Alejandro Sanz, un «loco enamorado de Cádiz», regala a los gaditanos un fin de semana rebosante de emoción

Alejandro Sanz, el artista ganador de 23 Grammys latinos, 3 Grammy internacionales y reconocido internacionalmente, es gaditano porque lleva Cádiz en el corazón, en las entrañas. Alejandro es hijo de Cádiz porque «Cádiz es un sentimiento» y Sanz vive un idilio, un eterno romance con una provincia que adora y de la que siempre se muestra orgulloso.

«Permíteme que te quiera como un loco, sin permiso, como una tormenta de arena, como una explosión febril, como si no existiera más nada que descubrirte a ti. Cádiz, es que tú no lo entiendes, porque tú eres tú, que este hijo tuyo te ama con tanta verdad que hasta me duele el pecho si te pienso bien. Que llevo dos días llorando sin poderme contener, que te quiero dar las gracias y no tengo con qué», explicaba humilde uno de los más grandes cantantes en el Palacio de Congresos gaditano.

Alejandro, --el hijo de la alcalaína María Pizarro y el algecireño Jesús Sánchez--, el hijo de Cádiz, regaló a los gaditanos un fin de semana histórico cargado de sentimientos y emoción. Estos son algunos de los momento más especiales que se han vivido en Cádiz.