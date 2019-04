ALCALÁ DE LOS GAZULES «Desde que estuvo con Alejandro Sanz a Patri no se le va la sonrisa de la cara» A pesar de su apretada agenda, el cantante buscó un momento para que Patri y varias personas con problemas de salud pudiesen conocerlo personalmente

Alejandro Sanz no en vano tiene fama de cercano, solidario y generoso. El artista, que agradece en redes sociales los múltiples elogios tras su paso por Cádiz y Alcalá de los Gazules, buscó un hueco antes de la inauguración de su calle en Alcalá de los Gazules, para pasar un rato en el Ayuntamiento con varias personas limitadas por su enfermedad.

Una de ellas fue Patri. Una joven que viajó desde Tarifa para poder conocer a su ídolo. Habían quedado con él en el Ayuntamiento de Alcalá y según cuentan sus familiares «no se le quita la sonrisa de la cara desde entonces».

La joven Patricia Iglesias es fans del artista «de toda la vida» y sus familiares cuentan como escucha canciones de él durante todo el día. Sin duda, esta joven vivió el sábado una cita muy especial. Había quedado con, ni más ni menos, que Alejandro Sanz, su ídolo. «Su canción preferida es 'Corazón Partío', la bailó en su boda y la escucha a todas horas», cuenta Nuria López, su amiga y cuidadora, que también fue parte cómplice en esta bonita historia.

Patri tiene en su dormitorio este poster del artista que le regalaron el club de fan de Algeciras - L.V.

Patricia sufre ELA desde hace cuatro años. Esta enfermedad truncó su vida con cuarenta años. Ahora, cuatro años más tarde, no tiene a penas movilidad y sólo puede comunicarse a través de la expresión de sus ojos. Su marido Paco, sus hijas, dos gemelas de doce años y una pequeña de nueve y su amiga y cuidadora, Nuria López son sus pilares fundamentales. «Todo empezó porque quería hacer un blog para contar nuestras vivencias pero la informática siempre ha sido ella, a mí me costaba y ella ya no puede escribir, así que comenzamos a hacer videos y siempre terminabamos hablando de su gran ídolo, Alejandro Sanz», cuenta Nuria.

A través del primo Jairo y Jesús, el hermano del artista, un día Alejandro tuvo una videoconferencia con Patri.«Nos invitó a Madrid y Alejandro también nos invitó al concierto de Sevilla del 1 de junio». Nuria cuenta que a Madrid no pudieron viajar, «los viajes largos son complicados para Patri y como ahora iba a venir a Alcalá y estaba muy cerca se preparó el encuentro con mucha ilusión».

El artista intercambió con ella muchas muestras de cariño, la invitó de nuevo al concierto de Sevilla y le dijo que se lo iba a dedicar. «Ese día se quedó dormida riéndose vamos porque a las once y media de la noche me dijo su marido Paco que aún seguía con la sonrisa en la cara», explica su amiga Nuria.

«Se ha cumplido uno de sus sueños, lo había pedido por los reyes y estamos felices de que se haya hecho realidad», añade Nuria. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA, enfermedad de Lou Gehrig o de Stephen Hawking) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, que dejan de funcionar y, por lo tanto, de enviar mensajes a los músculos. «Lo otro que pidió por los reyes es más investigación para la enfermedad, para que haya esperanza para las personas que padecen ELA», apostilla su cuidadora y amiga.

