LISTERIOSIS Bares y ultramarinos de Cádiz retiran los productos de 'Sabores de Paterna' ante la alerta por listeriosis La mayoría de la distribución de la empresa señalada por la Junta de Andalucía se centraba en la provincia de Cádiz

N. Agrafojo Cádiz Actualizado: 07/09/2019 16:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Llévate esta carne que es de Paterna». Ésta es la frase que más se ha repetido en los negocios de Cádiz desde que estalló a principios de agosto el primer brote de listeriosis detectado en Sevilla a raíz del consumo de los productos de la empresa Magrudis. Una y otra vez, los tenderos explicaban a los clientes que solo eran los productos de la firma sevillana los afectados por esta alerta sanitaria, y así ofrecer en su lugar uno de los productos con mayor distribución y mejor calidad fabricado en la misma provincia de Cádiz

«Quién iba a imaginar que iba a afectar a Sabores de Paterna, que trae cosas frescas que gozan de una excelente calidad. Nunca hemos tenido ningún problema», comenta el tendero de uno de los muchos negocios de Cádiz capital que vendían los productos de Sabores de Paterna. Precisamente, el mismo viernes, y horas después de que se decretase la alerta sanitaria por parte de la Junta de Andalucía por otro presunto brote de listeriosis, los empresarios retiraban de la venta todos los productos de la firma gaditana.

«En cuanto me he enterado he retirado todo lo que tenía a la venta, pero claro, todos estos días atrás he vendido de esas piezas. Esta misma mañana he vendido carne mechada de Sabores de Paterna», aseguraba el tendero después de haberse intentado poner en contacto con los responsables de la empresa afectada. «Quería que me dieran algún tipo de explicación para poder estar más tranquilo, pero no me cogen el teléfono», apuntaba, a la vez que denunciaba el perjuicio económico que iba a suponer para su pequeño negocio situado en un barrio de Cádiz. «Ahora mismo es lo de menos, pero claro que he invertido un dinero en unos productos que probablemente los voy a tener que tirar», se lamentaba.

Al igual que este tendero, son decenas los negocios de toda la provincia gaditana los que compraban a la empresa de Paterna, que volcaba en la provincia de Cádiz gran parte de su distribución, junto a otras provincias como Málaga y también de Madrid, tras la dimensión que había alcanzado el negocio a raíz de que se diera a conocer el reconomiento que había encontrado en los grandes chefs del territorio nacional.

Los chicharrones y las zurrapas

Bares, restaurantes, ultramarinos y supermercados de Cádiz no ofrecía solo la carne mechada de Sabores de Paterna, sino gran parte de sus productos. De hecho, tanto sus chicharrones como sus mantecas, zurrapas y patés, que se pueden encontrar en muchos de los negocios que ofrecen desayunos.

Por su parte, la Junta de Andalucía también está supervisando la retirada de algunos productos. El Ministerio de Sanidad ha ordenado este sábado la retirada del mercado de todos los productos de la empresa gaditana 'Sabores de Paterna' debido a la alerta alimentaria por listeriosis.

. Hasta el momento sólo se ha confirmado la infección en un lote de carne mechada, del que se vendieron 298 kilos