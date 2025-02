Pablo Iglesias: «Los restos del franquismo están en los poderes oligárquicos de nuestro país y en algunos aparatos del Estado»

«Sacar la momia» de Franco del Valle de los Caídos es una «victoria de los colectivos, pero los restos del franquismo sí están en los poderes oligárquicos de nuestro país, de quienes hicieron fortuna y en algunos aparatos del Estado y son los mismos poderes que dicen que Unidas Podemos no puede estar en el Gobierno». Así de tajante se manifestaba Pablo Iglesias , el líder de la formación morada, que elegía Jerez para la campaña electoral de cara a las elecciones del 10N. En un acto que tenía lugar en el Club Nazaret, Iglesias calificaba como « vergüenza democrática » el tratamiento dado por los medios de comunicación a la salida del féretro de Franco, al igual que lo es «ver a las Fuerzas Armadas cuadrarse ante el féretro de un dictador asesino».

Como ejemplo de esos poderes oligárquicos dirigía sus críticas hacia Villarejo y su relación con la prensa, hacia Ana Patricia Botín, Florentino Pérez y el IBEX 35 , a lo que añadía que «nuestra democracia es limitada», asegurando que lo lógico tras las elecciones de 2015 habría sido un «gobierno de coalición de izquierdas».

Iglesias aseguró que Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno español, decidió repetir las elecciones porque calculó que conseguiría mayoría absoluta y «nosotros nos hundiríamos« y así «él podría dormir tranquilo con el apoyo de Casado«. Añadió que el PSOE no se atreve a gobernar con el PP , «no por vergüenza, sino porque entonces no volvería a gobernar en España nunca más».

A su juicio, la política «no va de buen rollo, sino de relaciones de fuerza», que es la que le da la «gente», porque « si formamos parte del Gobierno no será por Pedro Sánchez ». Concluyó asegurando que no tienen el apoyo ni de los medios, ni de los bancos, ni de las empresas del IBEX 35, a lo que apostilló que es una manera de «demostrar que no se nos compra ».

En su discurso habló de la desaceleración económica , de las promesas del Gobierno ante Bruselas con que «habrá recortes» y repasó los artículos de la Constitución Española que hay que cumplir para ser «constitucionalistas», poniendo de relieve la necesaria «reforma fiscal»; la subida del Salario Mínimo; actualizar las pensiones, asegurar la vivienda y que el sector público prevalezca sobre el privado, calificando como «artículo patriota de la Constitución el 128» no el 155.

Vox y el Gobierno andaluz

También tomó la palabra la coordinadora general de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez , quien volvió a hacer una llamada a la movilización en la calle. «Si no hay movilización en las calles no se cambia nada . La solución a los problemas de la gente es la solución a los problemas estructurales de Andalucía». Coincidió con su líder nacional en la necesidad de sacar al «franquismo» de las instituciones.

También tuvo palabras para el Gobierno andaluz y el apoyo de Vox, criticando que se incluyan contenidos en las escuelas para el fomento de la caza y de los toros. «Esto es franquismo. Quieren el esperpento folklórico que el franquismo pretendió hacer en Andalucía . Y nosotros no lo vamos a permitir». También criticó que pretendan que el ciudadano «denuncie a los inmigrantes por llevar a sus hijos al médico y vacunarlos», por lo que los calificó de «irresponsables y fascistas» y señaló a la «gentuza», a los que «van a misa los domingos y se ponen la corbata más grande el Domingo de Ramos », por lo que llegarán hasta donde haga falta.

En este encuentro con la gente en Jerez, tomaba la palabra el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, que tachaba el acto como un «acto de rebeldía y de dignidad del pueblo», al que hay que decirle «la verdad aunque escueza y plantear soluciones». Demanda que Podemos recupere su soberanía , «la que nos han hurtado en el 135».

Orgullo por estar en el «bando» correcto

Calentó el ambiente Noelia Vera, la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Cádiz, que se manifestó reiteradamente orgullosa por pertenecer « al bando donde hay que estar », a la vez que aseguró que «no tenemos derecho a rendirnos cuando ustedes son los que lleváis meses sin cobrar». También tuvo palabras para criticar el papel de los medios en la salida de Franco del Valle de los Caídos, a lo que añadió que « a l compadre (Queipo de Llano), con el trabajo de nuestros compañeros en el Parlamento andaluz, también se le va a echar de la Macarena ».

En relación con las dos opciones que hay para el 10N, declaró que los «adversarios políticos» están en la CEOE, en el palco del Real Madrid y en los Centros de Internamiento para Extranjeros.

Durante el acto también tomaron la palabra otros integrantes de la formación a nivel provincial, así como representantes de distintos colectivos que expusieron sus problemas ante el público que se congregaba en la sala: los taxistas, el grupo Horizonte, que presentó en su día las 123 medidas para acabar con el desempleo, las trabajadoras de los comedores de los cuarteles y los empleados del aeropuerto de la Base Naval de Rota.