Los peatones tambiÃ©n tienen que respetar estas seÃ±ales de trÃ¡fico

Todos los días oímos que se cierra al tráfico una nueva arteria que facilita el paseo, pero sabemos por dónde cruzar.

Si eres de los que la mayor parte del tiempo está caminando, seguramente habrás tenido situaciones en las que tienes que cruzar una calle, pero como no tiene semáforo no sabes si puedes cruzar o no, muchas otras personas no saben quién tiene la prioridad de paso, ni que pasa si un vehículo no respeta la señal.

Señales peatonales

Además de las señales, también se debe prestar atención al conocido paso de cebra donde la prioridad será siempre del peatón, pero debes tener precaución antes de cruzar, pues quizás el conductor no te haya visto o no tenga tiempo de frenar. Desde la DGT y Legalcar recomiendan hacer una señal al conductor para indicarle que vas a cruzar.

Esta señal indica que el paso de peatones está prohibido, por lo que no puedes transitar por la zona en la que se encuentre. La puedes encontrar por ejemplo en autopistas y autovías.

Indica a los conductores que cerca habrá un paso peatonal para que tomen las previsiones necesarias, como reducir la velocidad o frenar.

Solo podrás circular por el camino que tenga esta señalización, siendo una obligación.

Peatones y ciclistas deberán utilizar exclusivamente el camino señalado con esta señal.

Cuando el paso peatonal esté regulado por un agente de circulación, deberás hacer caso a lo que este indique, aunque la señal hecha por el funcionario contradiga otras señales en la zona.

Si necesitas caminar fuera del casco urbano, deberás circular siempre por tu izquierda, para que puedan verte los vehículos que se aproximan, siendo totalmente inseguro cruzar dando la espalda a los coches.

Además, las personas que circulen arrastrando algún ciclo, ciclomotor de dos ruedas, personas en sillas de ruedas y grupos (siempre en fila india), deberán circular por su derecha.

Otra recomendación para quienes tengan que circular fuera del poblado es caminar siempre por la acera, en caso de que no haya, deberás caminar lo más pegado al borde.

Si por algún motivo necesitas cruzar la DGT recomienda que lo hagas siempre y cuando tengas total visibilidad de los vehículos, evitando cruzar en curvas cerradas, o en zonas donde haya algún obstáculo. Si estás esperando a un vehículo, solo podrás invadir la calzada cuando el vehículo se encuentre lo más cercano posible a ti.

Como mencionamos anteriormente, los peatones tienen prohibido circular por autovías, pero, en situaciones específicas podrán hacerlo, como por ejemplo en caso de una avería o una emergencia, siempre y cuando se señalice y sea solo una persona quien baje del vehículo. No olvides que por la noche deberás utilizar chaleco reflectante.